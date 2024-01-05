觀光局協助慈濟宮整修龍虎塔　1比1原圖美化工區

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因龍虎塔年久老舊，部份結構恐有安全疑慮，龍虎塔所屬左營慈濟宮遂於去年（2023年）6月間發包整修，為帶動景區整體發展，維持景區觀光價值、觀光局積極協助慈濟宮進行工區美化作業；除利用既有施工鷹架搭設巨幅龍虎塔美圖輸出覆蓋綠色尼龍圍網，輸出帆布更貼心設有開口讓遊客仍可入內參觀。
同時，也將陸續完成引導遊客攝影留念的「最佳拍照建議點」，並於龍虎塔外木棧道設置中英日三國語言之導覽解說故事牆，期許讓各國遊客能了解龍虎塔整建緣由、蓮池潭歷年整建及公私部門協力成果，以及蓮潭左營地區豐富的觀光資源，並深入了解蓮池潭風景區以及左營在地豐厚的人文歷史和宗教文化。
為營造最佳美學效果照本次美化施工邀請曾規劃設計高雄歷史博物館、左營東門城牆、台南日軍步兵官舍群、屏東大武營等諸多古蹟修復鷹架帆布及博物館展場規劃經驗的高雄在地設計團隊「黃品森視覺設計團隊」操刀，配合蓮潭左營舊城文化景觀，以融合傳統與現代之方式，並以簡潔的文字和深邃的藍色凸顯色彩豐富的龍虎印象。
龍虎塔慈濟宮主委陳聖仁表示，去年觀光局將高雄燈會首度移師左營蓮池潭盛大舉辦，不僅讓龍虎塔有不同的風貌，更為地方廟宇和在地商圈帶來大量朝聖人潮和大量商機，地方都是高度肯定；近期慈濟宮因考量遊客和信眾安全，於去年中開始進行龍虎塔整修作業。
陳聖仁也非常感謝觀光局協助地方做美化佈置，讓整修中的龍虎塔整個漂亮起來，信徒跟遊客都給觀光局讚」，同時也熱情表達「過年快到了，歡迎遊客到高雄蓮池潭龍虎塔參觀旅遊」。
觀光局補充，為將蓮池潭觀光效益外溢，共同帶動左營區的觀光產業發展；以蓮池潭為中心，東至翠華路，西至左營大路，南倚勝利路，北抵海功東路，約198.31公頃的區域範圍報經中央於111年12月26日公告指定為觀光地區。