賴清德南投造勢挺蔡銘軒　蘇貞昌稱票投馬文君是「飼老鼠咬布袋」

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賴清德說，馬文君將潛艦機密洩漏給韓國，國際非常關心，呼籲鄉親用神聖選票教訓她、集中選票支持蔡銘軒。他表示自己和蘇貞昌一樣，一年多院長任內不曾接過馬文君電話、要求解決南投任何問題，「她一直守在國防委員會，等著杯葛預算」。國民黨一旦掌握多數立委席次、由韓國瑜當立法院長，未來國防委員會有很多馬文君們，台灣將無法國防自主、地方黑金、各縣市牛鬼蛇神、服貿也都會回來，大家能接受嗎？
前行政院長蘇貞昌指出，今天最大的國際新聞，是韓國媒體報導台灣親中立委洩漏國防機密，害韓國的工程師被捕。他批評被點名的國民黨立委馬文君，「國語叫胳臂向外彎、台語叫飼老鼠咬布袋」，南投鄉親已經養這隻老鼠4屆了，養到老鼠住歐式莊園，房子那麼大間、土地56筆，還要繼續支持嗎？呼籲7天後投票讓親中立委下台。
蔡銘軒帶著女兒一起上台唱競選歌曲「烏溪人OK啦」，他強調這是一場平民與權貴的戰爭。民進黨不分區立委羅美玲批評，馬文君昨天還好意思在臉書問「這幾年誰變得很有錢？」她氣憤說：「就是你馬文君啦！連立委助理都可以在台北買下5千多萬的房子，誰還會比妳更有錢？」她向民眾說，「她當4屆夠了啦！我們要很勇敢的踏出去，投給3號OK啦（烏溪郎）」。
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