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賴清德南投造勢挺蔡銘軒　蘇貞昌稱票投馬文君是「飼老鼠咬布袋」

▲蘇貞昌稱讚民進黨籍的埔里鎮長廖志城（右一）表現比當年的鎮長馬文君好。（圖／蔡銘軒競總提供，2024.01.05）
▲蘇貞昌稱讚民進黨籍的埔里鎮長廖志城（右一）表現比當年的鎮長馬文君好。（圖／蔡銘軒競總提供，2024.01.05）

記者顏幸如／南投報導

民進黨黃金週造勢活動今晚在草屯鎮舉行，多位民進黨人士上台演說時，痛罵在地的國民黨立委馬文君，今天被韓國媒體點名為「親中立委」，是台灣之恥。前行政院長蘇貞昌更稱票投馬文君是「飼老鼠咬布袋」；總統候選人賴清德說他和蘇貞昌一樣，院長任內從未接過馬文君為爭取地方建設打來的電話，因為她只會一直守在國防委員會，等著杯葛預算。

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▲賴清德表示自己和蘇貞昌當行政院長任內，都不曾接過馬文君電話、要求解決南投任何問題。（圖／蔡銘軒競總提供，2024.01.05）
▲賴清德表示自己和蘇貞昌當行政院長任內，都不曾接過馬文君電話、要求解決南投任何問題。（圖／蔡銘軒競總提供，2024.01.05）
賴清德今（5）日晚間在「TEAM TAIWAN 挺南投！」造勢活動中指出，蔡英文總統已經將鑰匙交給他和副駕駛蕭美琴，台灣將繼續駛向世界。若立院反對黨佔半數，會將車擋下來、打開引擎蓋讓中國的手伸進來，未來不只車子空轉，更會讓台灣陷入危機。

賴清德說，馬文君將潛艦機密洩漏給韓國，國際非常關心，呼籲鄉親用神聖選票教訓她、集中選票支持蔡銘軒。他表示自己和蘇貞昌一樣，一年多院長任內不曾接過馬文君電話、要求解決南投任何問題，「她一直守在國防委員會，等著杯葛預算」。國民黨一旦掌握多數立委席次、由韓國瑜當立法院長，未來國防委員會有很多馬文君們，台灣將無法國防自主、地方黑金、各縣市牛鬼蛇神、服貿也都會回來，大家能接受嗎？

前行政院長蘇貞昌指出，今天最大的國際新聞，是韓國媒體報導台灣親中立委洩漏國防機密，害韓國的工程師被捕。他批評被點名的國民黨立委馬文君，「國語叫胳臂向外彎、台語叫飼老鼠咬布袋」，南投鄉親已經養這隻老鼠4屆了，養到老鼠住歐式莊園，房子那麼大間、土地56筆，還要繼續支持嗎？呼籲7天後投票讓親中立委下台。

▲蔡銘軒帶著女兒一起上台，父女合唱競選歌曲「烏溪人OK啦」。（圖／翻攝賴清德YT，2024.01.05）
▲蔡銘軒帶著女兒一起上台，父女合唱競選歌曲「烏溪人OK啦」。（圖／翻攝賴清德YT，2024.01.05）
蔡銘軒帶著女兒一起上台唱競選歌曲「烏溪人OK啦」，他強調這是一場平民與權貴的戰爭。民進黨不分區立委羅美玲批評，馬文君昨天還好意思在臉書問「這幾年誰變得很有錢？」她氣憤說：「就是你馬文君啦！連立委助理都可以在台北買下5千多萬的房子，誰還會比妳更有錢？」她向民眾說，「她當4屆夠了啦！我們要很勇敢的踏出去，投給3號OK啦（烏溪郎）」。

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