ACE王牌交易所前負責人涉虛幣詐騙 不法獲利破億！7嫌遭聲押禁見
國內合法提供虛擬貨幣交易平台的ACE王牌集團「ACE王牌交易所」，其潘姓前負責人和合夥人林姓男子，涉嫌利用假廣告誆騙逾百名投資人，投資毫無價值的虛擬貨幣，不法獲利超過2億元，經台北地檢署指揮新北市刑警大隊、調查局台北市調處，兵分多路前往台北、新北、台中共15處搜索，帶回涉案14人訊問後，聲押禁見潘、林等7嫌，今（5）日晚間台北地院裁定7嫌均羈押禁見。
記者林莞茜／綜合報導
台北地檢署本（1）月3日，指揮新北市刑警大隊、調查局台北市調處，兵分多路前往台北、新北、台中共15處搜索，並帶回涉案的潘、林共14人到案，並在林男住處查扣1億1152萬元現金，公司據點則扣回折合台幣1億8百萬元的虛擬貨幣，共計查扣超過2億不法所得；面對警方訊問，潘、林兩人未多做說明，4日深夜被依涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送法辦，其中涉案的7人供述不一致，恐有勾串、滅證及逃亡之虞，因此聲押禁見，另與潘、林2人合作的3名共犯，分別以20萬、10萬、3萬元交保，並限制出境出海與住居，後續將持續追查不法金流流向。
台北地檢署經過3小時訊問，對潘、林等7人聲請羈押禁見，台北地院法官今日下午召開聲押庭，歷經約3小時訊問，晚間裁定7嫌均羈押禁見。同案其他共犯，分別以20萬、10萬、3萬元交保，均限制住居與限制出境、出海。