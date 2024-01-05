謝震廷街頭遭警壓制！開直播還原事發經過 強調「沒有拿刀傷人」
歌手謝震廷是選秀節目《超級星光大道》出身，還曾以專輯《查理 Progress Reports》奪下金曲獎最佳新人獎，今（5）日上午傳出他與前女友在騎樓發生口角衝突，他還因此遭到保全、警方壓制，事後他在IG開直播還原狀況，強調沒有拿刀行刺，因為之前借了高利貸，所以才會隨身帶著刀防身、自衛，還提到是因為與前女友一起租屋，想要向前任拿回押金，發生金錢糾紛才有今天的衝突。
記者吳雨婕／台北報導
謝震廷開直播報平安，提到：「我一切安好，謝謝大家。」接著還原事發狀況，表示與前女友在討論搬家的事情，以及租屋的押金，「我早上會生氣是因為她不願退還我全部的押金，我覺得很沒有道理。」他透露，押金大概是6至9萬，「錢不算多，一個感覺的問題，當初是我付的，為什麼我要不回來？」
粉絲向他提問「為什麼會隨身帶刀？」謝震廷回覆，因為想要有錢做新專輯，找了民間的融資公司，就是所謂的高利貸，借了30至50萬，「討債集團非常激進，我的人生安全受到影響，口袋這個地方，剛好放手機跟一把刀，還有我同時帶辣椒水，都是為了防身、自衛，不是要拿來做什麼，不是要做什麼為非作歹的事情，沒有拿刀刺殺，我已經講了很清楚，我講的是事實。」
謝震廷也承認刀的確是保安拍掉的，但他強調：「我沒有拿刀攻擊人。」此次也是他第一次被銬手銬，「我當時被壓在地上，刀子會從裡面跑出來，那邊壓著我的地方是個上坡，刀子會跑出來。」而保全會出面阻止，是因為看到他理智線快斷掉了，他還提到早上吞了17顆精神藥，所以一切狀況都非常冷靜面對，在直播期間，他也多次強調：「沒有拿刀傷人，那樣不對，我幹嘛自毀前程？」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁