伊拉克要求美國領導的國際聯軍退出領土！中東局勢持續升溫
隨著以巴戰爭爆發，中東地區局勢升溫，一連串摩擦接連發生，紅海危機、以色列與黎巴嫩真主黨衝突，伊朗3日發生連環爆炸造成84人死亡，美軍4日空襲伊拉克首都巴格達炸死民兵組織領袖，中東緊張局勢一步步推升。伊拉克總理穆罕默德·希亞·蘇丹尼（Mohammed Shia al-Sudani）辦公室今（5）日發表聲明表示，將成立一個委員會，負責結束以美國為首的國際聯軍在境內的任務，要求國際聯軍永久退出伊拉克領土。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，美軍4日在巴格達炸死民兵領袖賈瓦里（Mushtaq Jawad Kazim al-Jawari），激怒了伊拉克政府。美軍目前在敘利亞約駐有900名士兵，在伊拉克則約駐有2500名士兵。這些美軍的任務是領導國際聯軍在當地打擊伊斯蘭國（IS）殘餘勢力，伊斯蘭國曾經一度席捲當地，於2014年佔領了伊拉克與敘利亞的大半領土，但如今影響力已經不比當年。
伊拉克總理辦公室發表聲明表示，正在著手敲定一個雙邊委員會，任務就是負責永久結束國際聯軍在伊拉克領土內的存在。委員會中除了伊拉克代表，也會包括以美國為首的國際聯軍代表。伊拉克總理辦公室強調，如今國際聯軍已經沒有存在的理由，因此也該往下一階段前進，結束國際聯軍在伊拉克境內的行動。
以巴戰爭爆發後，中東地區的美軍駐軍經常遭到攻擊，五角大廈稱昨日空襲炸死民兵領袖，就是為了報復當地民兵組織對美軍的襲擊。然而，這些民兵組織以聲援巴基斯坦、反對以色列為名攻擊美軍，事實上獲得許多伊拉克民眾的支持。
美軍在伊拉克境內發動空襲，引發伊拉克政府強烈不滿。雖然這些民兵組織被認為與伊朗關係密切，不過穆罕默德·希亞·蘇丹尼依舊需要這些民兵組織的支持，這些軍閥派系在伊拉克政府中也形成一股強大的勢力。
伊斯蘭國剛出面承認發動在伊朗境內的炸彈攻擊，伊拉克政府此時要求美國為首的國際聯軍退出境內，時機點十分微妙。伊斯蘭國屬於伊斯蘭教裡的極端遜尼派，素來仇視以什葉派為主的伊朗。