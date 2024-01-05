藥師團體力挺李昆澤 李昆澤感謝藥師對疫情與長照的協助
高市藥師公會張盈棠理事長、高市西藥商公會吳玉瑜理事長，與多名藥師今（5）日一同在前往立委李昆澤競選總部表達對李昆澤的支持！張盈棠表示，李昆澤長期關心藥師的權益，是值得推薦的優秀立委！李昆澤也感謝藥師們在疫情期間以及對社區長照的幫助。
記者郭凱杰／高雄報導
李昆澤首先感謝藥師在疫情期間，對於防疫的貢獻。李昆澤說，疫情期間，全體藥師們站在第一線，為口罩實名制以及快篩試劑販售提供非常大的幫助，更調配藥品、送藥到府，給予民眾非常大的協助。
李昆澤強調，台灣的防疫體系能夠有這樣的好表現，背後正是辛苦的藥師們大力協助，讓台灣的度過疫情的難關。李昆澤也說，藥師們對於長照系統也扮演了非常關鍵的角色。例如藥師到宅服務、輔具購置、失智守護、功能性的初步評估等等，都可以到社區藥局諮詢專業藥師。
李昆澤指出，藥師們對於地方社區內的年長者、慢性病患者、失智症患者等的照護，有非常大的幫助，讓居民們都生活更加安全健康。
張盈棠理事長表示，李昆澤擔任立委以來，對於醫療從業人員的權益以及長照的相關議題，都很關心；吳玉瑜理事長也說，李昆澤在立法院有認真的問爭表現，連續22會期獲得公督盟優秀立委的評鑑，也用心爭取高雄的地方建設，推動便捷的大眾運輸，讓市民獲得醫療協助更加方便。