名家論壇》盧燕俐／台股ETF「五千金」，2024年這樣存

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五千金台股ETF，總規模達到1.13兆元，占整體台股ETF多達7成以上，這說明了，投資人對月領息和高配息需求若渴，且想藉由ETF分散風險，穩健參與台股的成長。
展望2024年，五千金台股ETF誰最具漲相？必須坦言，要大膽預測並不容易，畢竟金融情勢變化多端，但不妨從鄉民的幾個疑問來思考，也許能找到一些蛛絲馬跡。
1.0056跟00919還能複製去年的漲幅嗎？
0056去年含息績效是56.88％，00919是46.74％，讓多數存股族驚豔，「存股變成存飆股了！」主要還是相關成分股搭上AI風潮，像是廣達、緯創等，因而獲利大進補。
儘管已有不少網紅預測，「0056去年底剃除4檔成分股，新增5檔，包括華新、正新、神基、啟碁和中保科，目前看來獲利並不突出，可能無法對0056淨值有太多貢獻」，但畢竟今年才剛開始，成分股股價能否有爆發力，仍需時間驗證，例如，正新股價位階現在處長線的相對低檔、0056前九大成分股都是電子股，不少和AI PC有關，若族群股價再攻，相信0056表現也不會寂寞。
小小結論是，0056跟00919今年要再大漲4成以上，難度頗高，但淨值仍有機會挑戰新高，已持有的投資人可用較合理的報酬心態，來面對今年的行情。
2.終於該輪到0050大漲了吧？
0050去年含息報酬率是27％，確實遠遠落後多數高股息ETF，主因還是第一大成分股台積電(占比高達46.31％)雖上漲32％，但無法與動輒飆漲一倍以上的AI高息股相比。
籌碼面來看，台積電在600元附近有較大的套牢區，一旦外資積極回補，助攻台股過歷史新高18619，屆時，0050也會接棒演出。甚至有法人機構摩根士丹利、凱基投顧等喊「2024年台股兩萬點」，0050的報酬也值得期待。
3.00929的配息可以持續成長嗎？
00929去年六月掛牌後至年底，含息報酬率是32.4％，優於同期的大盤、電子指數與不少高息ETF，最新公布的一月配息，從先前連六個月配的0.11元，成長到0.13元，讓存股族很有感，主因是第一大成分股聯發科和第十大的中美晶除息帶動進帳。
今年00929可以越配越多嗎？與成分股的獲利能否繼續上漲，以及相關的股利政策息息相關，但好消息是，去年底重新調整指數編製規則，將中大型股比重拉高，有利存股族長期持有。
總之，台股ETF已進入百花齊放的局面，與其費心猜測誰是今年的績效王，不如重新思考自己的理財需求，做好適當的配置，耐心持有，靜待開花結果。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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