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名家論壇》盧燕俐／台股ETF「五千金」，2024年這樣存

▲台股大盤準備要挑戰歷史新高，許多投資人都很關心：「這五檔台股ETF還可以加碼嗎？2024年誰最具有漲相？」（示意圖／取自Pexels）
▲台股大盤準備要挑戰歷史新高，許多投資人都很關心：「這五檔台股ETF還可以加碼嗎？2024年誰最具有漲相？」（示意圖／取自Pexels）

文/盧燕俐

螞蟻雄兵就是愛台股ETF，據統計，已有五檔規模超過千億元以上，不僅成為大盤與個股動向的觀察指標，更重要的是，大盤要來挑戰歷史新高，許多投資人都很關心：「這五檔ETF還可以加碼嗎？2024年誰最具有漲相？」

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這五檔規模突破千億元的台股ETF，排名第一的是老牌ETF0050(元大台灣50)，規模已突破3000億元，分居第二、三名的則是0056(元大台灣高股息)與00878(國泰永續高股息)，規模也都逼近2500億元，特別值得注意的是，月月配的00929(復華台灣科技優選)，去年6月才成立，只花150天就破千億元，刷新歷史紀錄，而強調精準選股和精準配息的00919(群益台灣精選高息)，成立一年多，也邁進了千億元大關。

五千金台股ETF，總規模達到1.13兆元，占整體台股ETF多達7成以上，這說明了，投資人對月領息和高配息需求若渴，且想藉由ETF分散風險，穩健參與台股的成長。

展望2024年，五千金台股ETF誰最具漲相？必須坦言，要大膽預測並不容易，畢竟金融情勢變化多端，但不妨從鄉民的幾個疑問來思考，也許能找到一些蛛絲馬跡。

1.0056跟00919還能複製去年的漲幅嗎？

0056去年含息績效是56.88％，00919是46.74％，讓多數存股族驚豔，「存股變成存飆股了！」主要還是相關成分股搭上AI風潮，像是廣達、緯創等，因而獲利大進補。

儘管已有不少網紅預測，「0056去年底剃除4檔成分股，新增5檔，包括華新、正新、神基、啟碁和中保科，目前看來獲利並不突出，可能無法對0056淨值有太多貢獻」，但畢竟今年才剛開始，成分股股價能否有爆發力，仍需時間驗證，例如，正新股價位階現在處長線的相對低檔、0056前九大成分股都是電子股，不少和AI PC有關，若族群股價再攻，相信0056表現也不會寂寞。

小小結論是，0056跟00919今年要再大漲4成以上，難度頗高，但淨值仍有機會挑戰新高，已持有的投資人可用較合理的報酬心態，來面對今年的行情。

2.終於該輪到0050大漲了吧？

0050去年含息報酬率是27％，確實遠遠落後多數高股息ETF，主因還是第一大成分股台積電(占比高達46.31％)雖上漲32％，但無法與動輒飆漲一倍以上的AI高息股相比。

籌碼面來看，台積電在600元附近有較大的套牢區，一旦外資積極回補，助攻台股過歷史新高18619，屆時，0050也會接棒演出。甚至有法人機構摩根士丹利、凱基投顧等喊「2024年台股兩萬點」，0050的報酬也值得期待。

3.00929的配息可以持續成長嗎？

00929去年六月掛牌後至年底，含息報酬率是32.4％，優於同期的大盤、電子指數與不少高息ETF，最新公布的一月配息，從先前連六個月配的0.11元，成長到0.13元，讓存股族很有感，主因是第一大成分股聯發科和第十大的中美晶除息帶動進帳。

今年00929可以越配越多嗎？與成分股的獲利能否繼續上漲，以及相關的股利政策息息相關，但好消息是，去年底重新調整指數編製規則，將中大型股比重拉高，有利存股族長期持有。

總之，台股ETF已進入百花齊放的局面，與其費心猜測誰是今年的績效王，不如重新思考自己的理財需求，做好適當的配置，耐心持有，靜待開花結果。




●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問

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