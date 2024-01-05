膳馨外帶年菜、新春團圓宴超夯 「梅汁叉燒」搶進英國

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於初二到初五的新春團圓宴，是10人份宴席，除了上述六道經典菜式外，再搭配「玉樹韭黃爆鱔糊」、「金酥碧玉蟹貝蚌」及溫暖的「福祿四寶土雞湯」等，讓龍年團聚更添豐盛滋味。初二席位已滿額，初三至初五訂席逾六成，龍年聚餐想品嚐米其林台菜手腳要快。
此外，新年走春的伴手禮膳馨也幫您準備好了！最別出心裁又令人難忘的禮盒首選甫獲得2024台中十大伴手禮的膳馨「川味酸菜魚禮盒」，微辣鮮香，不只送到心坎裡，也讓舌尖驚喜連連！另外集團另一品牌馨苑小料理的「小魚乾辣椒醬」也獲得【特賞好禮獎】，搭配米飯、麵食或者入菜都有不同風味，年節送禮自用兩相宜！
膳馨民間創作料理不僅獲得米其林推荐，更揚名英國市場！膳馨於2023年以臺灣代表性的夜市國民美食「蜜汁碳烤雞排」進軍英國及歐洲市場，於上架首周即創下百餘盒的亮眼成績。2024年再次攜手有著冷凍調理食品藝術家美名的漢典冷凍調理食品(漢典UK)，將道地的臺灣叉燒引進英國，要讓更多英國美食饕客品味正宗的臺式美味。
蔡馨誼說，第二波推出的「黯然銷魂梅汁叉燒」，原是一道經典的中式燒味，經過巧思操作，將充滿台味的臺式梅子醬加入蜜汁，醃漬入通過國際認證的英國在地頂級豬肉，再經過明火燒烤工序，讓蜜汁焦糖化，不但增加了酥脆的口感，還多了燒炙的香氣。因為加入梅子醬，醃漬過程中幫助肉質更加軟嫩多汁，燒烤後的梅汁叉燒，外酥脆內軟嫩，一口咬下還能感受爆漿的多汁口感。重要的是，梅汁叉燒買回家，只要簡單加熱就是一道令人吮指回味的人間美味！