蕭美琴邱議瑩接力挺李柏毅　女力加持盼守住左楠關鍵一席

膳馨外帶年菜、新春團圓宴超夯 「梅汁叉燒」搶進英國

▲ 膳馨外帶年菜有六道大菜，經典不敗的「十里飄香大元蹄」是年年必點年菜之一。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.5)
▲ 膳馨外帶年菜有六道大菜，經典不敗的「十里飄香大元蹄」是年年必點年菜之一。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.5)

記者金武鳯/台中報導

距離農曆春節一個多月，不想動鍋動鏟忙圍爐年夜飯的主婦們，擁有連續四年米其林推薦的當代臺菜餐廳「膳馨民間創作料理」，不僅推出限量100套的除夕外帶年菜組合，讓您不用煩惱就能擁有整桌台味好料，初二至初五還推出新春團圓桌菜，是親友家人聚會首選。值得一提的是，膳馨還將台灣國民美食引進英國，一道蜜汁碳烤雞排在英國市場掀起台菜熱。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲膳馨外帶年菜有六道菜色，這道福祿四寶土雞湯作工繁複，在雞肚中填入四神中藥材，燉出的雞湯溫潤鮮美，（圖／記者金武鳳攝，2024.1.5)
▲膳馨外帶年菜有六道菜色，這道福祿四寶土雞湯作工繁複，在雞肚中填入四神中藥材，燉出的雞湯溫潤鮮美，（圖／記者金武鳳攝，2024.1.5)
膳馨創辦人蔡馨誼表示，今年除夕推出6-8人份的外帶「祥龍獻瑞年菜組」，菜色集結膳馨餐飲集團最膾炙人口、富有年節喜慶風味的當代台菜，包含開胃拼盤、最具年節氛圍的「佛跳牆」、清新創意的「清蒸甘露海上鮮」、十年經典「十里飄香大元蹄」和熱銷必點「富貴栗玉豚米糕」，每道皆是味覺的盛宴。其中，特選雲林黑蒜頭與老菜圃燉製的「烏金菜圃燉嫩鴨」，更以獨特手法提升傳統滋味

至於初二到初五的新春團圓宴，是10人份宴席，除了上述六道經典菜式外，再搭配「玉樹韭黃爆鱔糊」、「金酥碧玉蟹貝蚌」及溫暖的「福祿四寶土雞湯」等，讓龍年團聚更添豐盛滋味。初二席位已滿額，初三至初五訂席逾六成，龍年聚餐想品嚐米其林台菜手腳要快。

▲膳馨外帶年菜中的山海珍味佛跳牆，食材頂級，是年夜飯不可缺少的好滋味。（圖／膳馨提供）
▲膳馨外帶年菜中的山海珍味佛跳牆，食材頂級，是年夜飯不可缺少的好滋味。（圖／膳馨提供）
此外，新年走春的伴手禮膳馨也幫您準備好了！最別出心裁又令人難忘的禮盒首選甫獲得2024台中十大伴手禮的膳馨「川味酸菜魚禮盒」，微辣鮮香，不只送到心坎裡，也讓舌尖驚喜連連！另外集團另一品牌馨苑小料理的「小魚乾辣椒醬」也獲得【特賞好禮獎】，搭配米飯、麵食或者入菜都有不同風味，年節送禮自用兩相宜！

膳馨民間創作料理不僅獲得米其林推荐，更揚名英國市場！膳馨於2023年以臺灣代表性的夜市國民美食「蜜汁碳烤雞排」進軍英國及歐洲市場，於上架首周即創下百餘盒的亮眼成績。2024年再次攜手有著冷凍調理食品藝術家美名的漢典冷凍調理食品(漢典UK)，將道地的臺灣叉燒引進英國，要讓更多英國美食饕客品味正宗的臺式美味。

▲膳馨將台灣國民美食「梅汁叉燒」引進英國掀起台菜熱。（圖／膳馨提供）
▲膳馨將台灣國民美食「梅汁叉燒」引進英國掀起台菜熱。（圖／膳馨提供）
蔡馨誼說，第二波推出的「黯然銷魂梅汁叉燒」，原是一道經典的中式燒味，經過巧思操作，將充滿台味的臺式梅子醬加入蜜汁，醃漬入通過國際認證的英國在地頂級豬肉，再經過明火燒烤工序，讓蜜汁焦糖化，不但增加了酥脆的口感，還多了燒炙的香氣。因為加入梅子醬，醃漬過程中幫助肉質更加軟嫩多汁，燒烤後的梅汁叉燒，外酥脆內軟嫩，一口咬下還能感受爆漿的多汁口感。重要的是，梅汁叉燒買回家，只要簡單加熱就是一道令人吮指回味的人間美味！




優你康光學推出高透氧矽水膠產品 首度進軍美國市場

安達人壽投入地方創生有成 獲全球企業永續獎肯定

台灣中油、興大簽署MOU 產學淨零，攜手前行

實心蛋捲獲十大伴手禮金口碑獎 春節推迎龍禮盒搶客

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選