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推動五五計劃柯文哲暢談自家經驗：外公外婆帶孫子的家庭比較和諧

▲柯文哲認為與其讓彰化成為第7都，不如爭取修財劃法。（圖／翻攝柯文哲YT，2024.01.05）
▲柯文哲認為與其讓彰化成為第7都，不如爭取修財劃法。（圖／翻攝柯文哲YT，2024.01.05）

記者顏幸如／彰化報導

台灣民眾黨總統候選人柯文哲的「民眾開講」活動，今晚開拔到彰化市，柯文哲呼籲年輕支持者一起推動「五五計劃」時，分享他個人經驗，透露「外公外婆帶孩子的家庭，比較不會紛爭吵架」，因為「替女兒做比較甘願、替媳婦做就不爽」，像他家就是由外公外婆幫忙帶孫子的。

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柯文哲今天（5）日在彰化市造勢場中，呼籲支持者一起幫忙拉長輩的票，他笑說最好的方式，就是買智慧型手機給長輩，先在YouTube訂閱柯文哲的頻道、然後把「三民自」刪掉，再實施他的「五五計劃」。若有朝一日老人聊天時，聊到參加民眾黨的年輕人比較孝順，未來就不愁沒有黨員了。

柯文哲說，今天下午他在台中萬和宮做實驗，問大家從出生到小學畢業由阿公阿嬤帶大的有多少？很多人舉手。他說有人做過統計，台灣30歲以下年輕人有6成是阿公阿嬤帶大的。

▲柯文哲分享他自身經驗，認為外公外婆帶孫子的家庭比較和諧。（圖／翻攝柯文哲YT，2024.01.05）
▲柯文哲分享他自身經驗，認為外公外婆帶孫子的家庭比較和諧。（圖／翻攝柯文哲YT，2024.01.05）
接著他說要跟大家講個小祕密，就是外公外婆帶孫子的家庭，通常比較和諧沒紛爭，因為「替女兒做比較甘願、替媳婦做比較不甘願；給外公外婆帶的家裡比較不會吵架，給阿公阿嬤帶的，常常帶得很不爽」，並透露他家小孩就是外公外婆帶的，因為他知道人的心理，替女兒做比較甘願、替媳婦做就不爽。

柯文哲說，彰化一直努力想成為第7個院轄市，但他認為不切實際，不如先解決中央地方財政劃分法，讓稅收留在彰化，而不是上繳中央、看中央臉色。他表示台灣有16縣市的預算自籌款只佔總支出一半，絕大部份的地方政府收入不夠應付支出，都是因為《財劃法》有問題，2016年林全要當行政院長前來拜訪他，說要修法卻至今未修，就是因為民進黨未執政時大罵不公平、為什麼錢掌握中央手中？等有天上台，突然發現錢由他們在發的，就不要修改了，這就是絕對的權力使人腐化。

他還建議彰化的鐵路應該高架化，認為地下化太花錢了，若早日推動，可以有效改善土地使用情形。此外，台中捷運綠線延伸彰化案可以做，但要好好規劃，彰化市東區都市計劃也要重做。

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