推動五五計劃柯文哲暢談自家經驗：外公外婆帶孫子的家庭比較和諧

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柯文哲說，今天下午他在台中萬和宮做實驗，問大家從出生到小學畢業由阿公阿嬤帶大的有多少？很多人舉手。他說有人做過統計，台灣30歲以下年輕人有6成是阿公阿嬤帶大的。
接著他說要跟大家講個小祕密，就是外公外婆帶孫子的家庭，通常比較和諧沒紛爭，因為「替女兒做比較甘願、替媳婦做比較不甘願；給外公外婆帶的家裡比較不會吵架，給阿公阿嬤帶的，常常帶得很不爽」，並透露他家小孩就是外公外婆帶的，因為他知道人的心理，替女兒做比較甘願、替媳婦做就不爽。
柯文哲說，彰化一直努力想成為第7個院轄市，但他認為不切實際，不如先解決中央地方財政劃分法，讓稅收留在彰化，而不是上繳中央、看中央臉色。他表示台灣有16縣市的預算自籌款只佔總支出一半，絕大部份的地方政府收入不夠應付支出，都是因為《財劃法》有問題，2016年林全要當行政院長前來拜訪他，說要修法卻至今未修，就是因為民進黨未執政時大罵不公平、為什麼錢掌握中央手中？等有天上台，突然發現錢由他們在發的，就不要修改了，這就是絕對的權力使人腐化。
他還建議彰化的鐵路應該高架化，認為地下化太花錢了，若早日推動，可以有效改善土地使用情形。此外，台中捷運綠線延伸彰化案可以做，但要好好規劃，彰化市東區都市計劃也要重做。
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