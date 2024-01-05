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小寒開始由黑翻紅！5生肖運勢「谷底逆轉勝」　財富、事業全豐收

▲明日即將進入小寒節氣，命理風水專家邱彥龍點名，有5個生肖在這段期間運勢從谷底震盪準備迎來逆轉勝。（示意圖／取自Unsplash）
▲明日即將進入小寒節氣，命理風水專家邱彥龍點名，有5個生肖在這段期間運勢從谷底震盪準備迎來逆轉勝。（示意圖／取自Unsplash）

記者賴禹妡／綜合報導

明（6）日即將進入小寒節氣，在大寒來臨之前，正是最冷的時候，命理風水專家邱彥龍點名，有5個生肖在這段期間運勢從谷底震盪準備迎來逆轉勝。屬羊者因有神明加持，特別容易無往不利；生肖老虎的有機會爆紅；屬龍者這段期間備受矚目；屬兔者則是漸入佳境，屬於大運來前的轉運期；至於最旺的則是屬豬者，官運亨通。 

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Top5：羊 

屬羊的朋友，在這段期間有神明保佑，但建議工作上最好親力親為，因為事情變化多，需要多處理幾次才能周全，至於分內的事情，做好就是好事，切記投資需要謹慎。 

Top4：兔 

屬兔的朋友，這段期間擁有偏財運與幸運，雖然煩心事很多，但後面漸入佳境到下一個節氣會更好，小寒期間正是轉運的過渡期，要用智慧去處理事情，脾氣少一點，凡事就能迎刃而解，不需要陷入恐慌或感情用事，多與海外人事、網路或宗教接軌，會有不錯的財運。   

▲命理專家小孟老師指出，有5生肖在中秋節前後，財運會旺到直線上升，他也提供中秋打開財運的小撇步，能受到財神眷顧。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲屬兔的朋友，這段期間擁有偏財運與幸運，雖然煩心事很多，但後面漸入佳境到下一個節氣會更好，小寒期間正是轉運的過渡期。（圖／記者鍾怡婷攝）
Top3：龍 

屬龍的朋友，這段期間在朋友圈和社會團體中很亮眼，可以說備受矚目，工作積極會帶來財富，但切記過程中，不要太強迫客戶或夥伴，才不會惹來流言蜚語糾紛。有些許偏財運，但建議見好就收。 

Top2：虎 

屬虎的朋友，這段期間容易成為眾人焦點、備受關注，名氣越來越強，甚至有爆紅機會，為自己帶來財氣，但記住溝通時情緒要保持平和，突然的暴怒或衝動都容易惹事，不要憑感覺做事或感情用事，否則無法成事。

Top1：豬 

屬豬的朋友，這段期間擁有非常強的幸運與貴人運，要積極行動，切勿懶散或過度享樂，記住，讓自己名氣與名聲越大越好，事業與官運有很強的運勢，多做宣傳，把自己推銷出去，可名利雙收。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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