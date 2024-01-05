再喊話郭台銘、柯文哲共治國家　侯友宜：別讓新潮流毀台灣

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侯友宜說，他吃台灣米、喝台灣水長大，小時候打赤腳、穿短褲，凌晨到菜市場賣豬肉，他與大家都是台灣小孩、愛這塊土地，過去他都在用生命顧台灣，請民進黨不要空嘴薄舌，也請民進黨不要用最廉價的抹黑、抹紅選舉奧步來騙選票，民進黨這樣的手段就是詐騙國家隊，賴清德更是台獨國家隊、廢死國家隊。
侯友宜指出，賴清德說要解密高端，已經過7天仍無消無息，現在有錄音檔流出，價格、審查會有衛福部背書。大家不要忘記，當時施打高端疫苗說符合國際科學標準，結果很多人要去日本還要補打其它疫苗，面對這麼多爭議與弊案，請賴清德明天就把封存30年的合約公開，讓大家看看問題在哪裡。
侯友宜表示，賴清德擔任行政院長卻出現「卡管案」，教育部長連續換3名就是不讓管中閔上任台大校長，嚴重影響台灣最高學府台大的學術自由，結果賴清德被問到時卻說是自己核定的，賴清德沒有誠信無法擔任總統。請大家支持侯友宜、趙少康，他們會以和平尊嚴、公平正義、清廉勤政拚台灣未來，請大家支持在野最團結、最有力量的侯康配，讓台灣再出發。
副總統候選人趙少康指出，賴清德面對賴皮寮違建問題，只會哭5遍，連民進黨立委余天都說違建就拆掉，賴清德卻連一個簡單的事情解決不了？賴清德被問到是否支持廢死就轉頭就跑，未來侯友宜、趙少康當選，證據確鑿、該判死、該執行就要執行。 懇請各位朋友，選票一定要集中，不集中選票就會浪費，民進黨就會繼續胡作非為，這張票不只是投給侯友宜、投給國民黨，也是投給自己、家庭、孩子、國家、未來。
高雄前市長韓國瑜表示，大部分的台南人在過去，把民進黨當作親生的兒子疼愛，但過去文化重鎮、教育重鎮、商業重鎮、水準最高的台南，如今在民進黨的執政下，變成什麼樣的形象？88槍擊案、爐渣案、光電弊案汙染了台南，請知識綠、良心綠、庶民綠的各位朋友，一定要覺醒，這次一定不能再投民進黨，給國民黨，給侯友宜、趙少康一個機會，支持韓國瑜的朋友也擦亮眼睛，不要被誤導，沒有總統柯文哲立院韓國瑜這種可能，請全力支持侯友宜！
台北市長蔣萬安表示，民進黨高喊TEAM台灣，很像是要「聽」台灣，但根本沒有在聽人民心聲，大家都說台南是綠營鐵票區，但這陣子來輔選，看到所有基層民眾散發出對政黨輪替的渴望，只要保持信心、團結一致，集中選票支持侯康配，就有機會讓台南綠地變藍天，「我們需要侯友宜帶領中華民國，讓誠信、善良、正直、正義的力量，回到我們的生活！」
國民黨主席朱立倫表示，侯友宜過去打擊犯罪，是人民心目中的英雄，賴清德當年在立法院也大力稱讚侯友宜，侯友宜一輩子用生命保衛國家人民，是最愛台灣的人，沒想到一到選舉，民進黨居然無所不用其極地抹紅抹黑，這根本是污辱台灣人智慧，現在是政黨輪替的最後一哩路，請大家集中力量，用選票證明人民的智慧，總統支持侯友宜，立委支持國民黨，為台灣帶來改變！
立法院前院長王金平說，侯友宜當選將成立特偵組清查光電、高端等弊案，他認為這非常有必要，能夠還給人民公道與真相。現在台灣兵凶戰危，很多大廠都被要求在其他國家設廠，否則不會有訂單，但這導致國家資本外移，如果侯友宜當選，就會帶來繁榮發展，讓台灣獲得國際信任，台灣就不再是危險的地方，兩岸交流更讓計程車、小吃店、遊覽車等觀光行業受惠。
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