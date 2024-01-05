集結年節好味道 黑橋牌讓你一次買齊年菜年貨及禮盒

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黑橋牌除了經典原味香腸外，「肝臘腸」也每年銷售節節上升，成為了黑橋牌的第二明星年貨商品。在今年更是獨步市場推出頂級台灣黑豬肉為素材的「黑豬臘腸」，以精釀紹興酒、經調十三香淹漬入味，再經72小時熟成乾燥；製程皆相當費時，現在全台黑橋牌門市及網路電商皆可買到。
年菜是黑橋牌年度節慶美食重頭戲之一，市售有許多年菜是用現成品製作，黑橋牌將肉質鮮嫩有彈性的台灣黑豬，以手工揉、捏、摔、打製成一顆顆圓滾滾肉丸，搭配秘方醬汁、清甜大白菜、香菇一起細火慢燉到丸子濃郁肉香、白菜的清甜完全釋放，口感鮮、鹹、酥、嫩、滑，只要熬一鍋，不需要別的配菜，就能滿足全家人的口味。
年節少不了送禮，黑橋牌特別推出「黑豬秘饌」禮盒，以台灣黑豬為發展主軸的「黑豬秘饌」禮盒，以新鮮海捕烏魚卵和神農獎黑豬完美組合的黑豬烏金肉燥醬、油脂少瘦肉多，口感鮮甜多汁的黑豬香腸、傳家醬汁醃漬16小時，兩段式烘烤的明星商品-黑豬條子肉乾以及手工翻炒，金黃酥香的黑豬手炒肉酥等多種不同黑豬肉商品組合出專屬台灣的奢華美味。另一款「春漾禮盒」以橘紅色色調象徵新的一年的美好與活力，新穎優雅又時尚。禮盒中有象徵年年高升且應景的櫻花蝦貝蘿蔔糕和香腸蘿蔔糕，更有熱銷的人氣王-原味香腸、廣式鴛鴦腸、貴妃金橘、肉酥鹹蛋黃雙果等，不論是自用或送禮內容物豐富，多款組合，都能滿足您年節的每個時刻，送禮送到心坎裡。