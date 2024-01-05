罷韓政黨、再上戰場　基進拚衝破5%政黨票門檻進入國會

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台灣基進黨主席王興煥表示，台灣的政治問題，不是民進黨不夠大，而是國會沒有忠於台灣的在野黨；台灣的政治焦慮，不是民進黨是否永遠執政，而是沒有第二個忠於台灣的政黨可以輪替選擇，民進黨做不到「同時執政又在野」，因此，前中研院院長李遠哲才呼籲「民進黨做不到的，讓台灣基進來做」，要解決台灣政治的結構性焦慮，惟有讓台獨政黨台灣基進進入國會，不只在野監督的，更要成為第二個可被選擇的本土政黨。
台灣基進創黨主席、不分區立委候選人陳奕齊表示，他深知過去幾年許多前輩無不在恐懼中度過每場選舉，因為台灣除了民進黨外，每個政黨都與中國眉來眼去，若這些政黨當選，台灣人可能會喪失未來，台灣真正的危機，其實是中共早已布局的2028，今年黃國昌、韓國瑜、謝龍介等演員被送進國會，利用焦土政策癱瘓國會，使得行政效率不彰，民進黨也很難跟他們戰，基進若不進國會，變成沒有人可以對抗藍白。因此，讓基進進國會，才是守護、搶救台灣的大局，也讓政治不再停滯於民進黨現實主義的「中華民國台灣」，而是要往基進理想主義的「台灣國家」邁進。
台灣基進不分區立委候選人史惟筑表示，確實當前台灣有許多年輕人不關心政治，但卻也有學生知道，高中、大學都沒有足夠的公民素養教育，所以導致首投族面對大量的資訊，無法消化分析，年輕人不是沒有想法，是沒有機會去想，很多政治人物，希望你反應就好，不要思考。但台灣基進希望台灣社會思考一個具備第二本土政黨、民主可以穩固的未來。
台灣基進不分區立委候選人黃馨瑩說，資深媒體人馮光遠曾向說「政治也可以用比較幽默的方式表達」因此他也幽默指出，身為長期陪伴張博洋、楊佩樺打官司的律師，若想多認識自己，可以GOOGLE張博洋、楊佩樺過去被藍白政客告的新聞，但她話鋒一轉，也指出這件事情的嚴肅性，代表有理想的人想走政治路，想揭發不公義的事容易被告。要打破這種局面，就要有更多人關心政治。
台灣基進不分區立委候選人楊佩樺表示，身為三民區長大的孩子，這幾天回到高雄陸戰，收到很多溫暖。很多人看到他在電視上嗆郭台銘、戰徐巧芯，還去烏克蘭，覺得他很勇敢，但其實他並不是沒有恐懼。但他即使害怕也願意出來繼續戰，是因為他希望台灣不會成為下個烏克蘭，而身為軍眷的私心，是他不想看到身為軍人的先生有一天要上戰場，所以她決定在一切都可以改變前，先出來戰鬥。
台灣基進前發言人顏銘緯，特地放下學業由海外返台投票，身為曾經以一本「被出賣的台灣」怒砸馬英九的318世代，他說並不是單純煩惱台灣基進的選情，而是擔憂未來台灣四年國會會成為怎樣、賴清德如果當上總統，要如何在韓國瑜、黃國昌環伺的狀況下，推動議程，投票只是一天，但投票結果，卻是影響四年。未來四年若看到韓國瑜當立法院長，看到藍白亂台，但最能戰鬥的台灣基進不在國會，民進黨無力應對該怎麼辦？
台灣基進台南市議員李宗霖表示，記得當年318學運曾在抗爭現場被警察壓制，最後是透過大家的努力才成功退回服貿抵抗中國，10年後，黃國昌、柯文哲卻收割太陽花，背棄過去的理念。然而，台灣基進十多年來，自高雄鹽埕、歐洲出發，從喊出「國民黨不倒、台灣不會好」，一路疾呼抵抗中國滲透，在韓流崛起後力抗韓國瑜，到2019年推動《代理人法案》至今，從未背刺過台灣，他呼籲台灣人往往看到希望才要堅持，但應是因為堅持，才看到希望，懇請大家牽成基進、成就台灣。
台灣基進高雄市議員張博洋宣示，韓國瑜要去當立法院長了，台灣基進一定會跟他戰到底。他指出，最能代表台灣基進的詞，就是「守護」二字，台灣基進出來戰已不是第一天，也不是第一年，台灣基進擔憂的一直都是「未來」，當中國國家主席習近平一直布局下一步，如果2024年後，台灣的國會有藍白及立場搖擺的黃，即使賴清德當選，未來4年會怎樣，如果國會沒有台灣基進，卻有黃國昌、謝龍介、黃珊珊、韓國瑜這些人在亂搞，沒有人去戰、去對抗，那台灣的未來會變怎樣？他呼籲，讓基進政黨票過關，做台灣人最堅定的後盾。
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