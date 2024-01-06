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遭影射賄選　郭倍宏拜託這些單位可以放了他嗎？

▲無端遭影射賄選，高雄市第６選區候選人郭倍宏沿用日前聲援總會長陳乃靜那一句～可以放了他嗎？ （圖／立委候選人郭倍宏競辦提供）
▲無端遭影射賄選，高雄市第６選區候選人郭倍宏沿用日前聲援總會長陳乃靜那一句～可以放了他嗎？ （圖／立委候選人郭倍宏競辦提供）

記者郭凱杰／高雄報導

針對媒體報導高雄某立委熱門選區候選人樁腳傳出涉以每票500元替候選人買票情事，遭高雄地檢署檢方聲押，法官裁1交保、1羈押；對此，高雄市第6選區立委候選人郭倍宏今(5)日下午發表「台灣價值是非賣品」的自清聲明，他更痛批雄檢，用這種抹黑手段污衊他賄選，對他是嚴重侮辱，他未做違法之事。他也沿用前天聲援總會長陳乃靜時說的「可以放了他嗎？」 

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▲郭倍宏也透露，他的選區共有172個里，其中有120多位里長堅定支持他，他準備好了。（圖／立委候選人郭倍宏競辦提供）
▲郭倍宏也透露，他的選區共有172個里，其中有120多位里長堅定支持他，他準備好了。（圖／立委候選人郭倍宏競辦提供）
針對高雄地檢署今天中午時分透過媒體報導以「雄檢辦首宗立委選舉案涉賄 郭倍宏團隊1交保1收押」為標題，對此，他提出最嚴正的抗議。郭倍宏今表示，自從陳其邁介選開始，檢調就對他如影隨行；黃捷落跑空降當薪水小偷來第六選區參選，名不正言不順，然而所有的介選工具都用上了，最後當局似乎發現還是司法追殺最好用。

▲郭倍宏也宣布在元月6日下午3點，將舉行名為「快樂的出航-台灣贏」的歡樂會，這也被視為勝選前哨站，讓大家提前感受勝選的氛圍。（圖／立委候選人郭倍宏競辦提供）
▲郭倍宏也宣布在元月6日下午3點，將舉行名為「快樂的出航-台灣贏」的歡樂會，這也被視為勝選前哨站，讓大家提前感受勝選的氛圍。（圖／立委候選人郭倍宏競辦提供）
「到底是有多害怕我當選？我的當選是陳其邁及黃捷們的世界末日到了嗎？」郭倍宏感慨的說，高雄市府政風處私設東廠，聯合檢調對政敵監控監聽；調查局動用最多的人物力，清晨將挺他的里長用手銬帶走，脅迫里長轉支持黃捷，真可謂所有手段用盡。

郭倍宏也透露，他的選區共有172個里，其中有120多位里長堅定支持他。其他那些里則約三分天下，巧的是，這次雄檢對媒體透露的這個里，是他為數屈指可數的幾位「見不到面」的里長，他在這個里，沒有什麼樁腳。

郭倍宏也聲明，今天有人因賄選遭收押禁見，據說是500元的賄款，他在此聲明，台灣價值是非賣品，500 元買賣不了一個台灣靈魂；他是外界通稱的台派教父，他說「收購一顆台灣靈魂只值 500 元，太不值了」郭倍宏也堅信，台灣價值不僅是非賣品，更是無價！他的支持者也堅信郭倍宏絕不會買票。

郭倍宏說，無所不用其極的民進黨黨營地檢署、黨營調查局，只將苗頭目標對象對準我，現在只剩一個禮拜高雄巿第六選區選民就要投票了，在此我沿用前天聲援總會長陳乃靜那一句～可以放了他嗎？ 

最後，郭倍宏對民進黨，也對陳其邁喊話：「黃捷不是躺著選了嗎？還是實況正好相反，你們害怕到隨時出動「黨營地檢署」、「黨營調查局」這些民進黨營司法事業，整天纏繞著我；在此敬告這些如此愛我的黨營事業，可否放我一馬，請把我忘了吧！」 

另外，郭倍宏也宣布在元月6日下午3點，將舉行名為「快樂的出航-台灣贏」的歡樂會，這也被視為勝選前哨站，讓大家提前感受勝選的氛圍，預計萬人參與，提升市民幸福指數，展現勝選前景。

同時郭倍宏面對司法追討、支持者恐嚇等困境，堅持「快樂的出航」，強調「只有我贏，才叫台灣贏」，此活動展現他對市民的承諾與期許，期待各界踴躍參與。

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