遭影射賄選　郭倍宏拜託這些單位可以放了他嗎？

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「到底是有多害怕我當選？我的當選是陳其邁及黃捷們的世界末日到了嗎？」郭倍宏感慨的說，高雄市府政風處私設東廠，聯合檢調對政敵監控監聽；調查局動用最多的人物力，清晨將挺他的里長用手銬帶走，脅迫里長轉支持黃捷，真可謂所有手段用盡。
郭倍宏也透露，他的選區共有172個里，其中有120多位里長堅定支持他。其他那些里則約三分天下，巧的是，這次雄檢對媒體透露的這個里，是他為數屈指可數的幾位「見不到面」的里長，他在這個里，沒有什麼樁腳。
郭倍宏也聲明，今天有人因賄選遭收押禁見，據說是500元的賄款，他在此聲明，台灣價值是非賣品，500 元買賣不了一個台灣靈魂；他是外界通稱的台派教父，他說「收購一顆台灣靈魂只值 500 元，太不值了」郭倍宏也堅信，台灣價值不僅是非賣品，更是無價！他的支持者也堅信郭倍宏絕不會買票。
郭倍宏說，無所不用其極的民進黨黨營地檢署、黨營調查局，只將苗頭目標對象對準我，現在只剩一個禮拜高雄巿第六選區選民就要投票了，在此我沿用前天聲援總會長陳乃靜那一句～可以放了他嗎？
最後，郭倍宏對民進黨，也對陳其邁喊話：「黃捷不是躺著選了嗎？還是實況正好相反，你們害怕到隨時出動「黨營地檢署」、「黨營調查局」這些民進黨營司法事業，整天纏繞著我；在此敬告這些如此愛我的黨營事業，可否放我一馬，請把我忘了吧！」
另外，郭倍宏也宣布在元月6日下午3點，將舉行名為「快樂的出航-台灣贏」的歡樂會，這也被視為勝選前哨站，讓大家提前感受勝選的氛圍，預計萬人參與，提升市民幸福指數，展現勝選前景。
同時郭倍宏面對司法追討、支持者恐嚇等困境，堅持「快樂的出航」，強調「只有我贏，才叫台灣贏」，此活動展現他對市民的承諾與期許，期待各界踴躍參與。