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小寒6縣市「低溫探10°C」！明起2波冷空氣襲台　高山飄雪機率高

▲氣象局一早針對6縣市發布低溫特報，白天短暫回暖後，明起受到東北季風影響，氣溫略降，3000公尺以上高山飄雪機率亦逐日提高。（圖／記者葉政勳攝）
▲氣象局一早針對6縣市發布低溫特報，白天短暫回暖後，明起受到東北季風影響，氣溫略降，3000公尺以上高山飄雪機率亦逐日提高。（圖／記者葉政勳攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（6）日迎接小寒節氣，清晨最低溫出現在新竹（峨眉鄉）9.2度，氣象局一早針對6縣市發布低溫特報，白天短暫回暖後，明起受到東北季風影響，氣溫略降，下週三冷空氣南下，強度各國模式模擬強度已調強，是否有機會達「大陸冷氣團」或「強烈大陸冷氣團」等級，待持續觀察。

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氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」預報指出，各地區平地最低氣溫約在10、11度，明（7）日到，僅為「東北季風」；第2波下週三南下，各國模式模擬強度已調強，大致為「大陸冷氣團」或「強烈大陸冷氣團」？待持續觀察。

今（6）日各地晴朗穩定；白天北舒適、南微熱；因「輻射冷卻」效應，早晚氣溫仍偏低。各地區氣溫：北部11至25度，中部10至27度，南部11至28度，東部10至28度。

中央氣象署一早也針對「新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、花蓮縣、金門縣」發布低溫特報，清晨局部地區有10度以下氣溫發生的機率，提醒民眾需要留意。

▲中央氣象署一早也針對「新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、花蓮縣、金門縣」發布低溫特報。（圖／翻攝自中央氣象署）
▲中央氣象署一早也針對「新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、花蓮縣、金門縣」發布低溫特報。（圖／翻攝自中央氣象署）
吳德榮表示，明（7）日第1波「東北季風」南下，迎風面雲量增多，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨，氣溫略降，桃園以南影響很小。下週一、二（8、9日）「東北季風」漸減弱，氣溫小幅回升，但中層雲移入，北部、東半部及中部山區，有短暫雨機率，3000公尺以上高山飄雪機率亦逐日提高。

下週三（10日）第2波乾冷空氣推動水氣南移，北部、東半部有局部短暫雨，氣溫遽降；晚起轉晴、北台轉冷。下週四（11日）至投票（13）日各地為晴朗穩定的天氣；下週四白天北偏涼微冷、南舒適，下週五及投票日氣溫升，白天北舒適、南微熱，三天的早晚皆偏冷；下週四早晚及週五晨、因冷空氣及「輻射冷卻」效應，局部平地有10度以下低溫出現的機率；需持續觀察模式的調整。

▲下週三東北季風影響，北部、宜蘭低溫約15度上下，白天高溫18到19度，中南部低溫15到16度，白天高溫20度以上，南部近25度。（圖／中央氣象署提供）
▲下週三東北季風影響，北部、宜蘭低溫約15度上下，白天高溫18到19度，中南部低溫15到16度，白天高溫20度以上，南部近25度。（圖／中央氣象署提供）

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