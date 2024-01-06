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1/6迎小寒！命理師點名5生肖「從今天開始強運」　4大禁忌一次看

▲今（6）日是24節氣當中的小寒，有5生肖運勢最強、4大禁忌也不要誤踩。（圖／取自Unsplash）
▲今（6）日是24節氣當中的小寒，有5生肖運勢最強、4大禁忌也不要誤踩。（圖／取自Unsplash）

記者張嘉哲/綜合報導

今（6）日是24節氣當中的小寒，而國際天星命理風水專家邱彥龍就點名5生肖，從今天開始會轉運，運勢正旺；而清水孟國際塔羅小孟老師也分享了小寒的4大禁忌，如果誤踩的話恐怕會有「做事失敗」的含義，趕快來看看小寒開運生肖以及有哪些禁忌要注意吧！

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邱彥龍老師分析，在小寒這個節氣裡（1月6日至1月20日）運勢最強的有5大生肖：

第五名：羊

屬羊的朋友，在這段期間有神明保佑，但建議工作上最好親力親為，因為事情變化多，需要多處理幾次才能周全，至於分內的事情，做好就是好事，切記投資需要謹慎。

第四名：兔

屬兔的朋友，這段期間擁有偏財運與幸運，雖然煩心事很多，但後面漸入佳境到下一個節氣會更好，小寒期間正是轉運的過渡期，要用智慧去處理事情，脾氣少一點，凡事就能迎刃而解，不需要陷入恐慌或感情用事，多與海外人士、網路或宗教接軌，會有不錯的財運。

▲屬兔的人從小寒開始會漸入佳境，到下一個節氣之後狀況會越來越好。（圖／取自photoAC）
▲屬兔的人從小寒開始會漸入佳境，到下一個節氣之後狀況會越來越好。（圖／取自photoAC）
第三名：龍

屬龍的朋友，這段期間在朋友圈和社會團體中很亮眼，可以說備受矚目，工作積極會帶來財富，但切記過程中，不要太強迫客戶或夥伴，才不會惹來流言蜚語糾紛。有些許偏財運，但建議見好就收。

第二名：虎

屬虎的朋友，這段期間容易成為眾人焦點、備受關注，名氣越來越強，甚至有爆紅機會，為自己帶來財氣，但記住溝通時情緒要保持平和，突然的暴怒或衝動都容易惹事，不要憑感覺做事或感情用事，否則無法成事。

第一名：豬

屬豬的朋友，這段期間擁有非常強的幸運與貴人運，要積極行動，切勿懶散或過度享樂，記住，讓自己名氣與名聲越大越好，事業與官運有很強的運勢，多做宣傳，把自己推銷出去，可名利雙收。

▲七月份下半年運勢出爐！三生肖運勢大翻轉，正財、橫財都跟著來了！（圖／取自Pexels）
▲屬豬的人在小寒這個節氣有非常強的官運以及運勢，要好好把握！（圖／取自Pexels）
小孟老師也表示今天小寒節氣有4大禁忌要特別注意：

1、不宜過度運動：小寒過度運動會容易因為天氣冷熱變化導致氣管收縮，有氣喘的人要格外當心。

2、不宜去高山：小寒天雖然不比大寒天，部分高山天氣仍然濕冷，到山上容易受到冷氣團影響，筋骨受寒容易感冒生病。

3、小寒喝過熱湯，不宜外出：小寒喝過熱的湯之後不宜再外出，若再外出容易忽冷忽熱，導致身體不適，有高血壓的朋友更加要注意引發中風危機。

4、小寒天不要掃落葉：小寒天的落葉簡稱寒葉，寒葉有敗葉的意思，因此不宜打掃，有做事失敗的意涵。

▲目前彰化市有30所學校設置落葉與垃圾分開收集處、12個社區參與設置落葉堆肥區。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.18）
▲1/6迎小寒，今天禁忌掃落葉，會有「做事失敗」的含義。（圖／NOWnews資料照）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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