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百靈果凱莉被爆偷情不雅片外流　本人4大疑點神回覆：我不是熟婦

▲百靈果凱莉被爆不雅片外流，本人提出4大疑點回應。（圖／翻攝自百靈果News臉書）
▲百靈果凱莉被爆不雅片外流，本人提出4大疑點回應。（圖／翻攝自百靈果News臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

知名Podcast節目《百靈果News》由脫口秀演員凱莉與Ken主持，以嗆辣風趣的風格評論國際時事，並邀請各領域名人作客，相當受到聽眾喜愛。38歲凱莉4日宣布和神似蔣萬安的醫生老公將迎來第一胎，怎料，昨（5）日大陸成人網站聲稱上架凱莉的不雅影片，對此，本人幽默呼籲：「小粉紅別急，褲子穿起來可以去洗洗睡了！」

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▲大陸網站聲稱握有私密影片，凱莉一笑置之。（圖／翻攝自百靈果News、凱莉蹲下去臉書）
▲▼大陸成人網站聲稱握有私密影片，凱莉一笑置之。（圖／翻攝自百靈果News、凱莉蹲下去臉書）
▲▼大陸網站聲稱握有私密影片，凱莉一笑置之。（圖／翻攝自百靈果News、凱莉蹲下去臉書）
凱莉昨天深夜在粉專上傳一張截圖，多個大陸網站用聳動的標題寫著，「深綠百萬YouTuber百靈果的凱莉喜歡大XX」、「偷情不知名男子」、「全程露臉」、「熟婦」等露骨字眼，凱莉列出四大疑點，包括沒有百萬訂閱、不是深綠、她喜歡大XX但從不放嘴裡、不是熟婦是孕婦。

此外，凱莉喊話：「謝謝所有正在挑片然後看到我的名字就瞬間軟掉的朋友們，還跑來私訊提醒我，超窩心的啦！」貼文一發布，大批網友被她的回覆逗笑，「孩子你可要聽好！老娘在對岸A片界可是沒演出就出了名，記得多曉曉」、「說喜歡剪刀腳還比較可能」、「成功登陸」、「她是良家婦女」、「面對謠言就是要直球對決」！

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