跆拳道國手林唯均回饋母校獎金 造福台韓學子跨國交流

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黃總幹事說，林唯均不僅在國際體壇為臺灣爭光，更擔任「臺中市十大伴手禮代言人」，讓臺中伴手禮揚名海外，工策會也積極媒合在地企業共同合作，期以培育更多運動人才，讓世界看見臺灣、看見臺中。感謝弘昇油漆股份有限公司董事長徐原益，大方贊助林唯均20萬元獎金。可貴的是，林唯均感念母校培育教誨之恩，將獎金回饋母校，促成韓國忠南體育高中移地訓練，造福兩地學子也增進國際交流。
中港高中跆拳道總教練楊家維表示，中港高中跆拳道隊校友在國內外賽事皆有出色表現，林唯均年僅20歲就獲亞運銀牌，實力堅強被體壇視為奧運培訓熱門選手，接下來會進駐國訓中心，擔任唯均黃金計畫專案教練，積極備戰各項國際賽事爭取積分排名，相信奧運奪牌指日可待，祝福唯均能為中華隊再創佳績。
至於中港高中與韓國忠南體育高中淵源頗深，楊教練說，過去已有移地訓練經驗，透過學生間相互切磋，不僅有技術交流更是文化的交流，對學生是非常寶貴的經驗。此外，韓國選手也將參與2024年全國南投宜居城市盃跆拳道錦標賽，及彰師大、臺體大等中部院校友誼賽。
在工策會號召下，在地企業對支持體育運動相當熱心，臺中市化粧品工業同業公會理事長陳科仰，分別贈送Dr.L-3肌膚學系保養品及玄羽皇家滴雞精，給林唯均及遠道而來的韓國忠南體育高中師生，讓他們在異鄉感受到滿滿的溫暖。