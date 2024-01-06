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跆拳道國手林唯均回饋母校獎金 造福台韓學子跨國交流

▲跆拳道國手林唯均回饋母校獎金20萬元，促成韓國選手移地訓練，造福台韓學子跨國交流。（圖／台中工策會提供）
▲跆拳道國手林唯均回饋母校獎金20萬元，促成韓國選手移地訓練，造福台韓學子跨國交流。（圖／台中工策會提供）

記者金武鳯/台中報導

畢業於臺中市中港高中的跆拳道國手林唯均，感念母校培育之恩，將企業贊助的20萬元獎金回饋母校，促成韓國忠南體育高中20餘名師生順利來台移地訓練。5日，林唯均專程返回到母校與學弟妹一同訓練，同時相迎從韓國遠道而來朋友。林唯均期盼學弟妹能藉由跨國交流及實戰訓練，提高整體技術水準，並拓展國際視野。

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臺中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，臺中「酷運動、酷城市」深耕有成，臺中跆拳道運動風氣盛行，學生時期的林唯均，為此特別從北部來到臺中就學，接受中港高中跆拳道總教練楊家維指導，戰績輝煌，去年首次出戰亞運賽事，展現大將之風，一路殺進金牌賽，榮獲杭州亞運銀牌，為國爭光。

▲弘昇油漆股份有限公司董事長徐原益，大方贊助林唯均20萬元獎金。（圖／台中工策會提供）
▲弘昇油漆股份有限公司董事長徐原益，大方贊助林唯均20萬元獎金。（圖／台中工策會提供）
黃總幹事說，林唯均不僅在國際體壇為臺灣爭光，更擔任「臺中市十大伴手禮代言人」，讓臺中伴手禮揚名海外，工策會也積極媒合在地企業共同合作，期以培育更多運動人才，讓世界看見臺灣、看見臺中。感謝弘昇油漆股份有限公司董事長徐原益，大方贊助林唯均20萬元獎金。可貴的是，林唯均感念母校培育教誨之恩，將獎金回饋母校，促成韓國忠南體育高中移地訓練，造福兩地學子也增進國際交流。

中港高中跆拳道總教練楊家維表示，中港高中跆拳道隊校友在國內外賽事皆有出色表現，林唯均年僅20歲就獲亞運銀牌，實力堅強被體壇視為奧運培訓熱門選手，接下來會進駐國訓中心，擔任唯均黃金計畫專案教練，積極備戰各項國際賽事爭取積分排名，相信奧運奪牌指日可待，祝福唯均能為中華隊再創佳績。

▲工策會號召下，在地企業對支持體育運動相當熱心，贈送伴手禮給林唯均及韓國朋友。（圖／台中工策會提供）
▲工策會號召下，在地企業對支持體育運動相當熱心，贈送伴手禮給林唯均及韓國朋友。（圖／台中工策會提供）
至於中港高中與韓國忠南體育高中淵源頗深，楊教練說，過去已有移地訓練經驗，透過學生間相互切磋，不僅有技術交流更是文化的交流，對學生是非常寶貴的經驗。此外，韓國選手也將參與2024年全國南投宜居城市盃跆拳道錦標賽，及彰師大、臺體大等中部院校友誼賽。

在工策會號召下，在地企業對支持體育運動相當熱心，臺中市化粧品工業同業公會理事長陳科仰，分別贈送Dr.L-3肌膚學系保養品及玄羽皇家滴雞精，給林唯均及遠道而來的韓國忠南體育高中師生，讓他們在異鄉感受到滿滿的溫暖。

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