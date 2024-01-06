台股衝勁不再！開年下跌逾400點　投資人關鍵策略「汰弱留強」

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至於開年首週三大法人動向，本週僅有投信站在買方，買超118.66億元，外資與自營商雙雙調節，分別賣超294.52億元、228.41億元，三大法人合計賣超404.27億元。
PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示，隨著時間接近總統大選，加上農曆春節長假將至，股市表現欲維持之前強勢上漲較為不易，且國內外法說、財報將於1月中下旬進入重頭戲，包括11日光學鏡頭大廠、18日晶圓龍頭大廠法說將相繼登場，預料市場將檢視去年第四季業績表現，並以法說會上釋出的展望作為今年第一季科技產業的風向球，另外，美國科技股財報高峰將自1月下旬展開，屆時也可能影響個股股價與相關供應鏈表現。
不過，孫傳恕認為，市場震盪時反而是逢低布局趨勢族群的時機，且本次拉回過程量能溫和，台股順勢修正均線乖離及過熱指標，雖然上半年指數不易再複製去年底快速彈升的走勢，2024降息幅度將是左右台股大盤的關鍵，但各產業仍健康輪動，下週CES消費電子展將於美國拉斯維加斯舉行，在AI浪潮持續發展之下，預期AI相關、AI PC車用電子、智慧醫療、手機、網通等將再次成為焦點。
孫傳恕指出，目前美國十年期公債殖利率仍在4%以下，市場資金充沛，有利風險性資產評價，且台灣11月景氣燈號再次回升至黃藍燈，採購經理人對台灣景氣動能看好度亦逐步回升，此外，台灣出口佔整體GDP比重達六成以上，為台灣經濟的主要成長動能，根據台灣經濟研究院預期，今年經濟成長動能將隨全球商品貿易復甦而加速擴大，加上半導體投資回溫帶動，預一季GDP有望較去年成長5.88%，全年有機會達到3.15%。
孫傳恕認為，在台股今年仍有表現空間的前提下，建議可做持股汰弱留強，減碼題材類類股並增持高殖利率個股部位，並持續看好AI需求將持續擴散至手機、PC及企業軟體應用，逢低承接並做中長線佈局，半導體、關鍵電子零組件如ABF、散熱、CCL、數位雲端等皆值得留意。