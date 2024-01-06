校園割頸案受害家屬聲明「反廢死」！廢死聯盟：死刑違反人性尊嚴

馬治薇疑受中資參選　柯文哲：民眾黨將台灣自主擺在兩岸和平之前

▲柯文哲今陪民眾黨中一選區候選人蔡壁如車隊掃街。（圖／記者顏幸如攝，2024.01.06）
▲柯文哲今陪民眾黨中一選區候選人蔡壁如車隊掃街。（圖／記者顏幸如攝，2024.01.06）

記者顏幸如／台中報導

曾擔任桃園民眾黨部發言人、自行參選立委的馬治薇，疑接受中國資金遭到檢方收押，民進黨喊話曾支持馬參選的民眾黨主席柯文哲出來說明。柯文哲表示，他不可能知道每個人的地方背景，但相信眾人智慧超越個人智慧，當初馬未通過中央委員投票這關，自行參選時要站在他旁邊，自己無法拒絕。民眾黨堅持將台灣自主擺在兩岸和平之前，會再了解是怎麼回事。

我是廣告 請繼續往下閱讀
以無黨籍身分參選桃園市第一選區立委的馬治薇，3日才和民眾黨總統候選人柯文哲同框，4日即因涉嫌接受中方虛擬貨幣資助百萬元，遭傳喚到案說明，昨天被桃園地院裁定依《反滲透法》收押禁見。前民眾黨議員候選人質疑，民眾黨桃園市黨部主委黃成峻曾和馬治薇一起到中國；民進黨則喊話曾支持馬治薇參選的黨主席柯文哲出來說明。

柯文哲今（6）日一早到台中大甲鎮瀾宮參拜，隨即與民眾黨中一選區候選人蔡壁如一起車隊掃街。他坦言馬治薇一開始申請參選立委，中央委員會投票沒通過，當時他還好奇問「怎麼沒有過？」

▲柯文哲表示他不可能知道每個人的地方背景，因此支持中央委員的投票決定。（圖／記者顏幸如攝，2024.01.06）
▲柯文哲表示他不可能知道每個人的地方背景，因此支持中央委員的投票決定。（圖／記者顏幸如攝，2024.01.06）
柯文哲說，民眾黨追求台灣自主、兩岸和平，台灣自主還是要擺在兩岸和平前面。黨讓每位中央委員表達意見，「人家查他跟中國關係太密切，後來投票就沒過，之後也沒有所謂報備參選」。他認為馬治薇「還是很小咖」，自己跑去參選，黨內沒有規定要如何處理，現在問題跑出來，黨還在查怎麼一回事。

柯文哲強調，自己不可能知道每個人的地方背景，但相信眾人智慧超過個人智慧，因此政黨做決定時，充分表達意見是最安全的，「我當時還問為什麼反對、讓大家各自表述」。

至於前幾天他在桃園跑行程時，馬治薇站在他旁邊，會不會擔心被對手抹紅？柯文哲認為還好，因為黨沒有提名她，而且「公開行程什麼樣的人都可能跑到旁邊站」，這種事很難避免，除非是安全可疑分子，才可能叫國安局擋掉。

【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。  

更多「2024大選」相關新聞。

馬治薇涉收中國資助拚立委遭押！首例虛擬貨幣介選

馬治薇涉反滲透法遭收押　時力：民眾黨黑金隊友再+1

選前8天震撼彈！桃園立委候選人馬治薇涉犯反滲透法　遭檢方聲押

曾是民眾黨美女刺客　政治素人馬治薇以無黨籍登記投入選戰

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選