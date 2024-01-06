馬治薇疑受中資參選　柯文哲：民眾黨將台灣自主擺在兩岸和平之前

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柯文哲今（6）日一早到台中大甲鎮瀾宮參拜，隨即與民眾黨中一選區候選人蔡壁如一起車隊掃街。他坦言馬治薇一開始申請參選立委，中央委員會投票沒通過，當時他還好奇問「怎麼沒有過？」
柯文哲說，民眾黨追求台灣自主、兩岸和平，台灣自主還是要擺在兩岸和平前面。黨讓每位中央委員表達意見，「人家查他跟中國關係太密切，後來投票就沒過，之後也沒有所謂報備參選」。他認為馬治薇「還是很小咖」，自己跑去參選，黨內沒有規定要如何處理，現在問題跑出來，黨還在查怎麼一回事。
柯文哲強調，自己不可能知道每個人的地方背景，但相信眾人智慧超過個人智慧，因此政黨做決定時，充分表達意見是最安全的，「我當時還問為什麼反對、讓大家各自表述」。
至於前幾天他在桃園跑行程時，馬治薇站在他旁邊，會不會擔心被對手抹紅？柯文哲認為還好，因為黨沒有提名她，而且「公開行程什麼樣的人都可能跑到旁邊站」，這種事很難避免，除非是安全可疑分子，才可能叫國安局擋掉。
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