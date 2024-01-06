小甜甜布蘭妮再關4000萬IG！強勢發文嗆聲 宣告「絕不重返歌壇」
美國天后小甜甜布蘭妮日前推出自傳《The Woman in Me》，爆出前男友「大賈」賈斯汀汀布萊克（Justin Timberlake）交往期間為男方墮胎一事，事件鬧得沸沸揚揚，精神狀況一直以來都不太穩定的她，近日在IG發文宣誓「決不會重返歌壇」後，再度關閉了有4000萬粉絲追蹤的IG帳號。
記者吳雨婕／綜合報導
布蘭妮3日在IG發文，其實一直以來她都有持續創作音樂，在寫音樂時，是因為好玩或是為了其他人而寫，不是為了自己，還表示她在過去2年間，已經幫許多人寫了超過20首歌曲，她直言：「我是幽靈寫手，而且我樂在其中！」文中她不忘反擊傳聞她將要推出新專輯一事，「我絕對不會回歸歌壇！」
布蘭妮還在文中提到，許多人說她的自傳《The Woman in Me》，是在沒經過她合法同意下推出的，因此書中描寫的內容，與真實狀況背道而馳，讓她忍不住回嗆：「你最近有看到新聞嗎？」此外，布蘭妮已經不是第一次關閉IG帳號，先前因為與爸爸的官司，暫時關帳號，之後還多次更改帳號名稱，如今再度關閉IG，可能只是為了想要耳根清淨，遠離網友的批評。
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