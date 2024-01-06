友達首登CES！獲2024最佳創新獎　可捲顯示器、智慧車窗超吸睛

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此外，友達導入Micro LED技術以重新定義座艙的設計概念。包含將高透明Micro LED顯示器整合到車側窗，並搭載觸控功能，進行娛樂、線上視訊會議及安全示警資訊顯示的「互動式透明智慧車窗（Interactive Transparent Window）」，一舉獲得CES「最佳創新獎」頭銜。
至於獲得CES創新獎的「可捲式後座娛樂顯示器（Rollable RSE）」，友達解釋，該技術運用Micro LED可撓曲、可彎曲的獨特優勢，當乘客不需使用時即可捲起並隱藏在前座椅背上，享有寬敞、舒適與高度彈性的搭乘空間，並利用Micro LED高畫質、清晰明亮的特性，加強後座乘客的感官體驗，並保有個性化設計。
友達光電執行長暨總經理柯富仁表示，友達引領顯示創新應用，深耕車載領域多年，為全球前三大車用顯示器供應商，以尖端顯示技術為核心，與生態圈夥伴深入合作，共同推動汽車產業技術創新與變革，勾勒出嶄新的車載新標竿。
柯富仁指出，友達於CES展示的一系列車用顯示解決方案，激發車艙設計新概念，並獲得CES 2024最佳創新獎殊榮，啟動全新的駕乘體驗與移動服務，帶領世界邁向智慧移動新未來。