友達首登CES！獲2024最佳創新獎　可捲顯示器、智慧車窗超吸睛

▲友達「互動式透明智慧車窗」將高透明Micro LED顯示器整合到車側窗，並搭載觸控功能，進行娛樂、線上視訊會議及安全示警資訊顯示，引領沉浸式座艙創新感受。（圖／友達提供）
▲友達「互動式透明智慧車窗」將高透明Micro LED顯示器整合到車側窗，並搭載觸控功能，進行娛樂、線上視訊會議及安全示警資訊顯示，引領沉浸式座艙創新感受。（圖／友達提供）

記者林志怡／台北報導

顯示技術大廠友達光電將首度挺進1月9日登場的美國消費性電子大展（CES 2024）與全球眾多汽車一線大廠同場亮相，大秀一系列領先業界的車用Display HMI解決方案，涵蓋Micro LED終極顯示技術，打造出嶄新智慧座艙，並擴充人機互動的多元應用，揭開智慧移動新賽道。

我是廣告 請繼續往下閱讀
汽車作為住家到辦公室之外的第三生活空間，智慧座艙與更優良的乘車體驗是許多消費者關注的議題。友達指出，公司跳脫過去顯示器只為駕駛而生的想法，友達打造多用途的Display HMI車用解決方案，讓顯示器應用不設限。包含從前座儀表板上A柱到A柱超大曲面AmLED®一體化顯示方案，運用內建鏡頭和感測元件進行創新應用，並串連駕駛和副駕的乘車及娛樂資訊。

此外，友達導入Micro LED技術以重新定義座艙的設計概念。包含將高透明Micro LED顯示器整合到車側窗，並搭載觸控功能，進行娛樂、線上視訊會議及安全示警資訊顯示的「互動式透明智慧車窗（Interactive Transparent Window）」，一舉獲得CES「最佳創新獎」頭銜。

至於獲得CES創新獎的「可捲式後座娛樂顯示器（Rollable RSE）」，友達解釋，該技術運用Micro LED可撓曲、可彎曲的獨特優勢，當乘客不需使用時即可捲起並隱藏在前座椅背上，享有寬敞、舒適與高度彈性的搭乘空間，並利用Micro LED高畫質、清晰明亮的特性，加強後座乘客的感官體驗，並保有個性化設計。

友達光電執行長暨總經理柯富仁表示，友達引領顯示創新應用，深耕車載領域多年，為全球前三大車用顯示器供應商，以尖端顯示技術為核心，與生態圈夥伴深入合作，共同推動汽車產業技術創新與變革，勾勒出嶄新的車載新標竿。

柯富仁指出，友達於CES展示的一系列車用顯示解決方案，激發車艙設計新概念，並獲得CES 2024最佳創新獎殊榮，啟動全新的駕乘體驗與移動服務，帶領世界邁向智慧移動新未來。

友達證實年底關閉新加坡廠！500名員工、產線去向曝　股價逆勢揚

友達面板結合感測！應用脈象舌象檢測　促中醫智慧醫療新藍海

CES消費性電子大展成為車廠技術焦點 LG將發表下一代車用顯示螢幕！

多達 20 項創新車載技術 Hyundai Mobis 預告 2024 CES 參展技術

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選