IHG洲際集團飯店連住兩晚！每人每晚1500元起 送4早餐享免費升等
一波波低溫來襲，不少人喜愛於假日安排到氣溫相對較高的南台灣避冬。台南大員皇冠假日酒店與嘉義智選假日酒店聯手，同為IHG洲際酒店集團旗下姊妹酒店首次聯袂推出【龍耀台南．來嘉七桃】3天2夜住房專案，台南、嘉義各入住一晚雙人房，每人只要3,000元起，等於平均每人每晚才1500元，輕鬆暢遊雙古都，加碼好禮雙重送，台南人氣拍照打卡點-安平定情碼頭德陽艦園區門票以及嘉義阿里山精品濾掛咖啡。義大皇家酒店，也推出「冬日微旅1+1」住房專案，不含早餐只要5,600元起，等於每房每人只要700元起，優惠專案每日限量10間。
記者葉盛耀/綜合報導
台南大員皇冠假日酒店與嘉義智選假日酒店同為IHG洲際酒店集團，此次聯手推【龍耀台南．來嘉七桃】3天2夜住房專案，可入住1晚台南大員皇冠假日酒店高級房，含翌日自助式早餐2客，先搶先贏還可免費獲得限量提供的高級房(陽臺)升等機會；翌日或是前一日則可入住1晚嘉義智選假日酒店標準房特大床或兩小床，含自助式早餐2客，有機會免費獲得限量提供標準房(超大床)升等機會。專案價每人只要3,000元起，等於平均下來每人每晚最低才1500元。
台南、嘉義暢遊雙古都兩人成行每人只要3,000元，須另加5%營業稅與10%服務費。2024年1月5日至3月25日開放預訂，可入住日為1月8日至3月28日，本專案不適用於週六及農曆春節2月8日至2月13日，最後退房日為3月29日，享有IHG優悅會會員積分，至少3天前預訂，3天前可免費取消，3天內取消須收取「全額房費」。本專案僅限電話預訂，訂房專線05-233-5899或06-3911858。
台南大員皇冠假日酒店每房贈送德陽艦門票2張，親自登上全台唯一的軍艦博物館，幻想自己變身成為艦長，帥氣航行大海中，亦或是1月20日後可參觀到全新主題展-鋼鐵聯盟，幻想指揮著機器人大軍的勇猛英姿。嘉義智選假日酒店則是每房贈送阿里山精品濾掛咖啡8包，選用位在阿里山達邦特富野海拔1200~1500公尺的雅慕伊莊園日曬咖啡豆製作的濾掛咖啡，帶有果乾、烏龍茶獨特風味。
另外，位在高雄義大世界內的義大皇家酒店，也推出「冬日微旅1+1」住房專案，自即日起至2月7日前連續住二晚或同日住二間雅緻家庭房或經典客房，不含早餐只要5,600元起，等於每房每人只要700元起，週六入住每房每晚需再加價1,100元。優惠專案每日限量10間。
另有「皇家三飽飯」一泊三食的住房優惠，即日起至3月31日入住原價上萬元的豪華客房一晚，搭配星亞自助式成人晚餐及翌日自助式早餐2客，飯店再加碼贈送翌日義式或日式主題餐廳午餐吃到飽2客，優惠價只要5,999元起。
翌日中午餐廳可選擇可一覽摩天輪美景的義大利餐廳，由飯店義式料理主廚林志忠精心規劃菜色，推出包含湯品、麵點、燉飯、披薩、飲品等十多款義大利餐點，樣樣都是現點現做吃到飽。或者是柳町日本料理，由履新的林志龍主廚所準備的多樣餐點無限暢食。包含薄含特製的蒲燒鯖魚丼飯、裹上酥脆麵衣的日式炸物拼盤、結合各式新鮮食材製作的綜合握壽司等。