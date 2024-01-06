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網喊「去海邊把總統接回來」！蔡英文幽默回應丟包梗：請放心

▲賴清德、蕭美琴競選總部，日前發布競選影片引起網路討論，不少人表示，總統蔡英文竟然被「丟包」在路邊，甚至有人發起「去海邊把總統接回來」活動。（圖／翻攝畫面）
▲賴清德、蕭美琴競選總部，日前發布競選影片引起網路討論，不少人表示，總統蔡英文竟然被「丟包」在路邊，甚至有人發起「去海邊把總統接回來」活動。（圖／翻攝畫面）

記者林盈君／綜合報導

2024總統大選逼近，選戰進入最後倒數時刻，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴競選總部，日前發布競選影片頗受好評，引起網路討論，許多網友紛紛熱議片中劇情，不少人表示，總統蔡英文竟然被「丟包」在路邊，甚至有人發起「去海邊把總統接回來」活動，對此，蔡英文於本月5日出席造勢活動時表示，她下車的地方「交通不會太困難」，並提到未來還希望可以到台灣的每個角落去走走看看。

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據了解，本月2日，賴清德、蕭美琴競選總部上架「我們一起，在路上」影片，片中集結了賴、蕭、總統蔡英文，影片內的細節頗具巧思，網友也紛紛找出片中多個彩蛋。有部分網友表示，總統蔡英文交棒下車後，看起來竟被「丟包」在路邊，為此更有網友發起「去海邊把蔡英文接回來」活動。

而針對影片中「丟包」的橋段，總統蔡英文幽默回應表示「請放心，有人會載我回家」，並指出下車的地方不是海邊而是瑞芳，提到那裡交通不會太困難，未來也希望可以到台灣每個角落去走走看看，用行動感謝曾經支持她的人。

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