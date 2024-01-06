NBA／勇士年輕球員已對Kerr失去信心　自認像是「被犧牲的羔羊」

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「昨晚是壓垮駱駝的最後一根稻草。」一位消息人士在接受《The Athletic》訪問時這樣說道。現在，勇士球員與教練之間的信任明顯受到侵蝕，Kuminga和Kerr兩人的合作關係正在惡化中。
對於輪換感到沮喪的不只有Kuminga，勇士隨隊記者Jason Dumas在灣區體育節目95.7 The Game中表示，Moody也對於缺乏出賽時間感到沮喪。他在無傷無病、而且球季中發揮不錯的情況下，已經被DNP了3場，最近5場則只打了不到15分鐘。
根據報導，Moses Moody身邊的人對他缺少出場時間、球隊缺乏輪換的固定性感到沮喪，有時他能進入到輪換當中，有時又無緣無故地跌出輪換，他感覺自己像是「被犧牲的羔羊」。 每當球隊遇到困難時，他就是那個無法出賽、被換下場的人。
這樣的情形不是第一次在勇士發生，但過去由於年輕球員羽翼未豐，且勇士主力的能力出色，所以情況並不嚴重。但本季年輕球員已成長起來，勇士王朝功臣則各有各的問題，所以問題被放大了。
隨著Draymond Green看起來很有可能在近期的某個時間點從禁賽中回歸，勇士前場輪換組合只會變得更加擁擠和複雜。距離2月8日的交易截止日還有一個月，這支陷入困境的球隊必須決定如何繼續處理目前尚未完成的昂貴陣容。