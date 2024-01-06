MLB／道奇藍還在「等一個人」 美媒熱切盼望他續留：這會很酷！
洛杉磯道奇隊在休賽季進行大補強，先後簽下大谷翔平與山本由伸2名自由市場最大咖選手，馬上讓道奇成為世界大賽冠軍大熱門。現在目光焦點都在去年成為自由球員的強投Clayton Kershaw身上，美媒《CBS Sports》記者Mike Axisa認為，Kershaw續披道奇戰袍會是一件非常酷的事情。
記者路皓惟/綜合報導
《CBS Sports》發布一篇關於「洛杉磯是否會出現超級球隊？」的文章，文內指出道奇在休賽季簽下市場最優秀的大谷和山本兩名選手，並透過交易取得投手Tyler Glasnow；即便如此，道奇的補強計畫依舊沒有停歇，簽回Kershaw會是道奇下一個目標。
Kershaw是否續留道奇至關重要，Mike Axisa表示：「這位未來的名人堂投手目前是自由球員，由於肩膀手術關係，預計今年賽季將缺席大部分時間，但我個人希望他能續留道奇，如果他能在道奇結束職棒生涯，這是一件很酷的事情。」
Kershaw距離大聯盟歷史第21位達成3000次三振里程碑只差56K，Mike Axisa表示：「這項紀錄達標指日可待，但希望他能穿著道奇藍色球衣完成。」
Mike Axisa也提到，如果道奇花費這麼多錢在自由球員身上，並建立如此強悍的陣容，那麼新賽季目標除了世界大賽冠軍之外，其他成績都將被視為是一個失敗的球季。
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