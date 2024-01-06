NBA／聯盟最豪氣老闆！Cuban賣掉球隊多數股份後　將發10.6億獎金

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而一向和球員關係很好的Cuban，也在交易完成後，宣布和球隊發放獎獎金，他在一封公開的郵件中寫道，「為了感謝大家的辛勤工作，讓獨行俠成為了一支了不起的球隊，所有人都會收到我自己、Adelson家族和Dumont家族發的額外獎金。」
「我們總共將為所有人發放約3500萬多美元的獎金。」該信件中提到，老闆們採用一套計算方式來決定每個人可以拿島多少錢，其中為獨行俠效力了多久，將是一個關鍵因素。
拉斯維加斯金沙集團主要為經營美國賭場和度假村的公司，公司總部位於美國內華達州。該公司在亞洲擁有多個度假村，包括2010年開幕的新加坡濱海金沙酒店，並也透過其子公司金沙中國，在澳門經營澳門金沙酒店、澳門倫敦人酒店、澳門威尼斯人酒店、澳門百利宮酒店及澳門巴黎人酒店。截至2020年按收入計算，金沙集團是全球第三大賭場公司，收入相當可觀。
美國媒體也透露，Mark Cuban此一操作，目的是為了推動運動彩券在德州能夠合法化，而阿德爾森家族就擁有博彩背景，Cuban的此操作與今年傳奇球星Michael Jordan出售夏洛特黃蜂時一樣，都是為了幫助地方博彩事業，但皆都保留了部份股份，並仍能夠投入球隊的相關運營。