憂韓國瑜任立院龍頭　賴清德：「三項大事」會回來

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德說，如今總統蔡英文將台灣託付給他與蕭美琴，接棒繼續將台灣這輛車開向世界，堅定走在民主路上。不過雖然總統、副總統掌握方向盤，但國會才是引擎，帶領方向的人要正確，車子的引擎也要有力，國家才會穩健前行。
賴清德回憶，過去擔任立法院黨團幹事長時，台灣好不容易得到美國小布希政府支持，允諾要賣給台灣4艘驅逐艦、8艘潛水艇，以及12架反潛直升機，但當時這項軍事採購案，前前後後在程序委員會被國民黨惡意阻擋了69次，就是不排入議程裡。
賴清德說，如果未來，立法院真的讓韓國瑜當院長，他很擔心有「三項大事」會回來。首先是「黑金會回來」，國民黨的新店羅家、彰化謝家、台中顏家、雲林張家，還有花蓮傅家，這些盤據在地方的黑金都會回來。
其次「服貿會回來」，重啟服貿後，大量中國失業青年來台搶工作，台灣的半導體產業，在放寬對中國高科技管制的情況下，國際競爭力甚至將會全面崩潰。
第三是「親中勢力會回來」，國民黨的兩岸政策，是附和習近平「一中原則、一國兩制、九二共識」的三合一併吞台灣方案，外加國防委員會的「馬文君們」，恐怕讓國機國造、國艦國造、對外軍購都將終止，海鯤艦潛艇將永遠無法完工，台灣國防將喪失對共軍的威懾優勢。
賴清德表示，國民黨認為，台灣購買武器、提升國防實力，都是挑釁中國的表現，但幸好蔡英文上任後，進行國防自主，讓國機國造、國艦國造都有了相當成效。現在勇鷹號教練機已經升空服務，海鯤艦原型艦也有第一階段的下水典禮。接下來還希望建造7艘潛艦，保護台灣海空安全，守護印太地區的和平與穩定。
賴清德說，過去8年，因為有國會的支持，政府才能順利加薪、減稅、增加福利、增加生育津貼跟育兒補助、推動公托和長照、推動學費及租屋補助、興辦社會住宅、減少生活負擔。也因為有國會過半的支持，才可以落實轉型正義、完成年金改革，讓每個人可以生活在更自由、更公平、更有人權保障的社會。
最後賴清德強調，國會必須要過半，更需要鄉親支持民進黨推出的優質人選，民進黨所推出的立委候選人，不只深愛台灣，也都是認真努力的好人才。民進黨不分區名單，更是廣納社會賢達，邀請跨黨派、跨領域、跨世代的人士，一同為台灣的未來打拚，選對的人、走對的路，為下一代許諾一個更美好的未來。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。
更多「2024大選」相關新聞。