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強打中年／張誌家投球日職時期開始走下坡！跟松坂大輔人生差很多

▲張誌家在西武隊時，因為愛玩等導致投球失憶症，最後被釋出。（圖／取自X @livedoornews）
▲張誌家在西武隊時，因為愛玩等導致投球失憶症，最後被釋出。（圖／取自X @livedoornews）

文/強打中年

43歲就猝逝的前職棒球星張誌家，過世消息令人震驚，不少球迷認為張誌家是天才型球員，不但在2001年世界盃，對日本投出5安打完封勝的表現，也擁有不錯的天賦，變化球、控球都很準，但張誌家這樣的棒球天才，為何最後會淪落到要被檢方起訴打假球，甚至被逐出球界，這也跟他的個性有最大關係。有名醫拿他來跟「平成怪物」松坂大輔來比，認為松坂在台灣打球，最後會去當小火鍋店老闆，這個觀點，其實還蠻有趣的。

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張誌家雖然是穀保家商第一屆球員，但是他曾在高中時期被禁賽，就是因為很愛玩，生活自律比較出問題，但他是否為優秀球員？只能說，他擁有不錯的天賦。1998年金龍旗青棒賽，穀保家商擊敗華興中學，張誌家接替陳志誠上場救援，拿下大會MVP，這時的他球技持續提升。

但張誌家進入合庫，再到日職發展，雖然有不少豐功偉業，但練球時他總是最後一個到，也有球員私底下認為他個性比較「散」，但他有成績，的確也很有鬥志。

球場外張誌家愛玩不是秘密，日職期間，他雖然場上風光，但他也常泡夜店，加上日職訓練較辛苦，球員壓力大，自然會找地方放鬆一下，張誌家也不是完全不練球，但也有不少人指出，若他更自律，或許結果會不一樣。

有名醫生拿松坂大輔來比張誌家，認為松坂身手大概就這樣而已，松坂在遇到老婆柴田倫世後，改掉很多壞習慣，例如：不喝可樂，管理體重等，松坂本就擁有不錯的球技，加上他的國際賽成績優異，2006年以60億日幣天價，直接入札進入紅襪隊。

2006年張誌家則是因投手失憶症被釋出，之後只能回到台灣打球，但整個姿勢跟出手都變了，松坂跟張誌家的人生，因為自律，就在這個狀況，有很大的差別。2007年的松坂大輔，拿到世界大賽冠軍，張誌家參加8搶3中華隊賽事力求再起，2008年北京奧運後，他回到中職打球，但2009年假球案爆發，他也被捲入其中。

松坂生涯後期因傷所苦，手指也感受不到球路，對於投手來說，是最悲慘的事，但他現在仍擔任球評，並且還在近年去採訪大谷翔平，活躍於球界。

張誌家離開球界後傳聞不斷，涉賭、負債，並且到鐵板燒店當學徒等，近年來他改當高球教練，最後的身影，竟是在中國猝死，令人不勝唏噓。

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