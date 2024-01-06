強打中年／張誌家投球日職時期開始走下坡！跟松坂大輔人生差很多

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但張誌家進入合庫，再到日職發展，雖然有不少豐功偉業，但練球時他總是最後一個到，也有球員私底下認為他個性比較「散」，但他有成績，的確也很有鬥志。
球場外張誌家愛玩不是秘密，日職期間，他雖然場上風光，但他也常泡夜店，加上日職訓練較辛苦，球員壓力大，自然會找地方放鬆一下，張誌家也不是完全不練球，但也有不少人指出，若他更自律，或許結果會不一樣。
有名醫生拿松坂大輔來比張誌家，認為松坂身手大概就這樣而已，松坂在遇到老婆柴田倫世後，改掉很多壞習慣，例如：不喝可樂，管理體重等，松坂本就擁有不錯的球技，加上他的國際賽成績優異，2006年以60億日幣天價，直接入札進入紅襪隊。
2006年張誌家則是因投手失憶症被釋出，之後只能回到台灣打球，但整個姿勢跟出手都變了，松坂跟張誌家的人生，因為自律，就在這個狀況，有很大的差別。2007年的松坂大輔，拿到世界大賽冠軍，張誌家參加8搶3中華隊賽事力求再起，2008年北京奧運後，他回到中職打球，但2009年假球案爆發，他也被捲入其中。
松坂生涯後期因傷所苦，手指也感受不到球路，對於投手來說，是最悲慘的事，但他現在仍擔任球評，並且還在近年去採訪大谷翔平，活躍於球界。
張誌家離開球界後傳聞不斷，涉賭、負債，並且到鐵板燒店當學徒等，近年來他改當高球教練，最後的身影，竟是在中國猝死，令人不勝唏噓。
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