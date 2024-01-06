挺柯文哲赴選前之夜車資「雙倍回饋」？綠營轟：走路工賄選

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張志豪舉證指出，民眾黨除了染紅，現在更疑似透過網紅發「走路工」，支持柯文哲的網紅於社群平台發文，「首次回饋！十萬元現金」、「參加凱道選前之夜的粉粉，台灣地區交通費來回雙倍回饋給你們，懇請支持柯文哲」，且說明交通費採實報實銷兩倍回饋，支持柯文哲竟可獲得參與挺柯造勢顯不相當對價的雙倍利益，已涉嫌賄選，更質疑當初柯文哲喊沒錢造勢，難道是為了省下來發放雙倍車資？
張志豪說，其實柯文哲早就示範什麼是公然涉賄，去年11月15日上演藍白合的「分贓大戲」與國民黨簽署六點共同聲明，柯文哲稱「單單簽那個聯合政府就是有問題，因為這個期約賄選」。可見民眾黨已經把國民黨DNA複製貼上，先是文哲大A的黑金貪腐十二門徒，現在又學到「不賄選，就不會選」，顯見票投藍白就是走回頭路，架空台灣未來。
律師黃帝穎表示，支持柯文哲可獲得車資的雙倍利益，顯然是以不相當對價，支持特定候選人，當然涉嫌賄選，更扯的是這還是在網路上公然賄選。依據最高檢察署賄選犯行例舉，不構成賄選的動員行為應「僅限於提供車輛載運」，但支持特定總統候選人，提供交通費「雙倍」回饋，就涉犯賄選，這並不在最高檢察署賄選例舉的排除範圍。
黃帝穎說，該挺柯網紅以「參與柯文哲凱道之夜為條件」，更明確要求「懇請支持柯文哲」，以提供來回車程的實報實銷、甚至雙倍回饋為對價，顯是為支持柯文哲給付不相當對價的現金，以高鐵北高往返為例，一般票價1490元，網紅給付車資補助外，高雄北上參加挺柯活動者可獲雙倍回饋，等於可多領現金2980元，涉犯《總統副總統選舉罷免法》的期約賄選，可處3年以上10年以下徒刑。
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