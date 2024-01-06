NBA／勇士2小將公開表達不滿　Kerr正面回應：歡迎隨時來找我談

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在昨天勇士輸給金塊的比賽最後18分鐘，Kuminga一直坐在場下，他這一場比賽得到16分，正負值為全隊最高，根據報導，Kuminga本人已經對Steve Kerr失去了信心。而Moody同樣對於缺乏自己的出賽時間感到沮喪，他在無傷的情況下，已經被DNP了3場，最近5場則只打了不到15分鐘。
對於球員質疑自己的調度，Kerr在接受訪問時直言：「我打了15年的球，這15年我沒對自己的上場時間感到滿意過。」他表示希望能將這些情緒留在內部，強調無論何時他都願意和球員保持溝通。
《舊金山紀事報》記者Ron Kroichick透露，Kerr在昨天有和Kuminga會面，並談論了他對上場時間的不滿的問題。今天Kerr也在受訪時再度表示，「這些事情最好留在內部討論，任何時候它被公開都會造成麻煩。你（球員）有問題，我就在這，我可能是聯盟中最好溝通的教練，我的大門永遠敞開。我鼓勵他們這樣做。」
「JK（Kuminga）是一名年輕球員，他正在成長，他正在變得更好，這就是他一直被擺進先發陣容的原因。他會繼續成長。這都是他成長的一部分。」Kerr如此說道。他也接著表示，勇士近期不太會打領先球，所以他們不斷嘗試找出終結比賽的最佳陣容。
「我們在比賽最後時刻的陣容經常是不同的，每晚都是不同的，所以我們一直沒能找到一個固定的五人組合，這使得事情變得很棘手。這對於球員來說很棘手，對於團隊人員來說也很困擾。」Kerr這樣說道。