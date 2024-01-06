薛瑞元密會綠高層喬高端？侯友宜：賴清德快解密高端、別再拖
國民黨立委王鴻薇日前爆料，高端股東名冊中有超過千名民進黨黨員，昨日再加碼爆料，衛福部長薛瑞元在上班期間與賴清德競選總幹事潘孟安碰面，疑似為高端案密會。國民黨總統候選人侯友宜說，賴清德說要解密高端，結果已經過了一週，完全沒動作；民進黨擔心他當選會查高端弊案，所以薛瑞元曬用上班時間去賴清德競總，有滅證的嫌疑，高端解密就是人民期待，趕快解密，別再拖了。
記者余祥／台北報導
近期賴清德回應所有事情都以中國介選為由，侯友宜說，民進黨完全沒招了，只剩兩招，第一抹黑造謠，用國家機器鋪天蓋地掩飾施政缺失，第二就是中國介選，連反廢死都叫中國介選，再問賴清德支持廢死還反廢死，說清楚；民進黨立委羅致政不雅影片也是中國介選，他重申，反對境外勢力介選，但賴清德每件事都說中國介選，請把證據拿出來。
侯友宜昨日在蘆洲拜票，民進黨里長全程陪同，還手比3號，但晚間卻「被道歉」，疑似黨內壓力太大，侯友宜說，他在新北服務13年，跟所有里長都有深厚感情，不分顏色、黨派，大家一起拚，這位里長跟她也是相同心情，今天里長站出來，是認同他的做事方式，跟政黨有什麼關係，民進黨用這種方式逼人家認錯，何錯之有？民進黨很不應該。
有日媒問到，如何強化台日關係，侯友宜說，他會成立印太願景辦公室，強化台日關係，就科技、經貿交流，做到台海安定、台灣安全、日本安心，成為區域穩定的力量，與日本成為印太區域夥伴。