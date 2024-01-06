黃明志愛當小屁孩！「欣賞天不怕地不怕的態度」 新年傳遞正能量
「大馬鬼才」黃明志推出最新歌曲〈Super Hero〉，這首歌是2024年新馬賀歲電影《撲克王者》的主題曲，黃明志也擔任該電影的男主角。黃明志說：「導演要求我寫一首類似〈再出發〉的歌曲做為主題曲，歌曲表達關於『超級英雄』的主題，所以我把小時候愛看的所有超級英雄人物角色全寫進歌裡。」〈Super Hero〉除了作為電影主題曲之外，也希望2024年一開年就能透過歌曲傳達滿滿的正能量給粉絲。
記者吳雨婕／綜合報導
歌詞中寫到「紅色三角褲穿外面，站在天台邊緣，以為被蜘蛛咬了一口，可以走壁飛簷」，神還原小時候的綺麗幻想，沒想到長大後被現實打倒，發現當英雄其實比想象中還要困難。黃明志說：「這首歌是想鼓勵每個人，不要被生活打倒，要繼續做自己心中的英雄，就像小時候那個天不怕地不怕的小屁孩一樣的態度。」
〈Super Hero〉找來馬來西亞著名長青樹華人DJ，也是同片男主角之一的林德榮合作，兩人首度攜手，黃明志大讚對方：「我沒想到他那麼會唱！我知道他經常有錄歌，但主要都是大合唱和新年歌之類的。這首歌很多Rap，剛開始的時候還有點擔心，但過程比我想象中還要順利很多，所以把很多原本是我自己唱的部分都分給他唱了，效果出來很滿意，重點是很熱血。」
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