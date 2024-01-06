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MLB／光芒球星Franco未成年性交案新進展　105萬交保可有條件出境

▲坦帕灣光芒22歲明星游擊手Wander Franco未成年性交案以105萬元交保，並在有條件下可出境。（圖／美聯社／達志影像）
▲坦帕灣光芒22歲明星游擊手Wander Franco未成年性交案以105萬元交保，並在有條件下可出境。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

坦帕灣光芒隊22歲游擊手Wander Franco因涉嫌與未成年少女性交，日前出庭應訊遭到逮捕。今（6）日在多明尼加舉行聽證會，Franco被獲准交保，支付3萬4000美元（約105萬新台幣）交保金，並且在符合條件下，可以出境多明尼加。

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根據《華盛頓郵報》報導，Franco在交保後，被允許出境多明尼加，但他必須每月到法院報到，以配合妨害性自主罪和洗錢指控的調查。

報導指出，檢察官聲稱Franco與一名14歲女孩發生了為期4個月的性關係，在多明尼加共和國的法定性行為年齡為18歲。檢方指控Franco向該女孩的母親支付了相當於數千美元，並提供一輛車給女方家人使用，以換取與女孩繼續保持關係。

針對涉嫌與未成年少女性交，Franco的律師拒絕向媒體發表任何評論。自從8月14日被光芒隊列入限制名單以來，球團雖然尚未對此發表評論，但表示願意配合並支持聯盟官方採取一切任何需要的行動，聯盟也正在等待該案件調查的結果。

Franco上個賽季出賽112場，擊出124支安打、繳出打擊率.281的成績。過往Franco在小聯盟被譽為超級大物，曾兩度入選百大新秀第一名，並在上大聯盟第一年後，就與光芒簽下一份11年總值1.82億美元延長合約。

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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