MLB／光芒球星Franco未成年性交案新進展　105萬交保可有條件出境

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報導指出，檢察官聲稱Franco與一名14歲女孩發生了為期4個月的性關係，在多明尼加共和國的法定性行為年齡為18歲。檢方指控Franco向該女孩的母親支付了相當於數千美元，並提供一輛車給女方家人使用，以換取與女孩繼續保持關係。
針對涉嫌與未成年少女性交，Franco的律師拒絕向媒體發表任何評論。自從8月14日被光芒隊列入限制名單以來，球團雖然尚未對此發表評論，但表示願意配合並支持聯盟官方採取一切任何需要的行動，聯盟也正在等待該案件調查的結果。
Franco上個賽季出賽112場，擊出124支安打、繳出打擊率.281的成績。過往Franco在小聯盟被譽為超級大物，曾兩度入選百大新秀第一名，並在上大聯盟第一年後，就與光芒簽下一份11年總值1.82億美元延長合約。
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