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NBA／Curry最後3分鐘狂轟14分收割比賽　勇士113:109險勝墊底活塞

▲Stephen Curry狀態不理想，但在關鍵時刻挺身而出收割比賽，讓勇士拿下近6戰的第2勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry狀態不理想，但在關鍵時刻挺身而出收割比賽，讓勇士拿下近6戰的第2勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士今（6）日在主場對戰東區墊底球隊底特律活塞，近況不佳的球隊必須要把握住機會拿下勝利，Stephen Curry此役前三節發揮不佳，但末節他在左右勝負的關鍵時刻挺身而出，連拿11分，幫助球隊以113:109拿下近6戰的第2勝。

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勇士近期狀態不佳，又因為陣容安排使將帥之間的信任出現裂痕，賽前總教練Steve Kerr表示鼓勵年輕球員主動來和自己談談上場時間問題，盡量不要將事情公開化，導致變得難以解決。

此役面對活塞，勇士有不得不贏的壓力，然而面對這支東區排名尾巴的球隊，他們在上半場卻發生11次失誤，儘管命中率遠優於對手，但兩節打完只以50:46領先4分，Curry三分球6投僅1中，發揮差強人意。

易籃再戰後，Stephen Curry和Chris Paul的兩記三分球，讓球隊得以領先到雙位數，不過活塞打得很頑強，迅速又將分數追趕上來，雙方一路纏鬥到末節，活塞在狀元Cade Cunningham領軍下，打出10:0攻勢再次將分差縮小到剩1分。

Cunningham在終場前2分10秒的上籃，讓活塞追平比分，之後勇士靠Thompson的罰球取分，但Bojan Bogdanovic隨後回敬三分，讓客隊正式反超。

關鍵時刻Stephen Curry挺身而出，他先是罰進2球讓勇士重新掌握領先，接著再投進後撤步三分。下一回合Klay Thompson蓋掉Bojan Bogdanovic的上籃，Curry三分再進，也幫助球隊鎖定比賽勝利。

Curry這一場狀態並不理想，19投7中，得到26分，但他關鍵時刻連拿11分，比賽最後3分鐘砍了14分，展現球隊第一人的價值。Thompson今晚也遭到限制，18投6中，攻下19分。所幸勇士團隊有6人得分上雙，得以在大部份時間保持領先。

活塞以狀元Cade Cunningham今天得到了30分，K. Knox II攻下18分，客隊這一場出手44次三分球，卻只有不到30%的命中率，成為落敗主因。


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