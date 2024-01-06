星宇攜手安捷　在地強強聯手培育優秀MIT飛航人才

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星宇航空透過安捷提供的訓練系統，可即時追蹤及監控學員訓練進度、考試成績、飛行時數，並獲取每週訓練狀況資料。另外，為優化人才培育，雙方未來在招募選才作業上，不排除擴大合作面向，借重安捷在地訓練能量，選才過程加入飛行評鑑（Flight Grading），更精準地挖掘潛在的優秀飛航新血。
星宇表示，隨著航空公司飛航員需求持續攀升，強化在地訓練管道及能量，有助於穩定日後人力需求，符合星宇航空長遠規劃。該公司航務處副總經理李中寧表示，目前已有6名安捷完訓學員任職於星宇，表現令人刮目相看，對MIT訓練品質信心十足，期待雙方正式合作後，能擦出更多驚豔的火花。
而安捷航空董事長高健祐則指出，航空駕駛員生涯發展，首份工作往往從國籍航空開始，在本土接受訓練的好處，就是及早熟悉國內航空法規、空域及就業環境，航空公司也能就近管理，未來能更快銜接民航駕駛工作。
此外，台灣的工作機會主要集中於民航業，較少其他歷練機會，所以錄取難度更高，加上空域嚴格管制，必須有更嚴謹的訓練，才能勝任民航駕駛工作，安捷已多次滿足國籍航空培訓任務，未來肯定不負星宇所託。
安捷也提到，伴隨新冠疫情消退，國內外航空公司大舉招募機師，民眾看好就業市場，以來台受訓的越南學員為例，凡在台完成訓練者，返國幾乎是立即就業，儘管就業浪潮帶動飛航訓練商機，但有許多航空公司及個人都面臨訓練大排長龍的窘境。
事實上，安捷航空附設飛航訓練中心成立於2014年，現為我國唯一獲交通部民用航空局核准「可辦理自用駕駛員及商用駕駛員等完整飛行執照訓練服務」的訓練機構。據安捷統計，目前共113名校友任職於國內外航空公司。此外，因應疫後訓練需求激增，安捷已新購1架DA40 NG教練機，預計2月抵台。