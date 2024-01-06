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凌濤驚爆賴清德涉入炒地炒房 　搭配推動台南捷運一年暴賺800萬

▲凌濤驚爆賴清德涉入炒地炒房。（圖／資料照片）
▲凌濤驚爆賴清德涉入炒地炒房。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

國民黨2024競選總發言人凌濤今（6）日踢爆，民進黨總統候選人賴清德涉入炒地炒房，2022年賴清德在台南購入的新房，搭配台南捷運綠線推動，一年爆賺800萬，更點名賴清德子地兵李孟諺，認為他一路推動該案，剛好在賴清德土地附近，大酸「賴皮寮」升等「黃金賴神宅2.0」。

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凌濤指出，這筆高達三千多萬的土地與房屋，區段座落在安平區金城段，位在安平重劃區育平7街巷弄，而這個區域就是台南捷運綠線的必經之地。因為賴清德精準投資，搭配他力推的捷運線路及轉運站，恰巧就在正隔壁。點石成金，有這麼巧？該地未來作為商業或住宅或出租，都是超級黃金地段。

凌濤說，令人感到驚訝的是，在賴清德2017年擔任行政院長時，台南市政府還沒有任何規劃，2018年竟就宣佈將綠線納入前瞻基礎建設第二期特別預算。緊接著台南市政府2019年8-9月間召開4場先進運輸系統綠線替代路線說明會，以極快速時間2020年2月提送可行性研究送交通部。

凌濤表示，109年5月賴清德就任副總統，110年 賴清德購買安平區育平7街3200萬土地及房屋，隨即在112年11月台南市政府即表示，現階段可行性研究期未報告修正且發包合併綜合規劃前期，捷運線計畫報告通過發包。

凌濤說，賴清德子弟兵李孟諺，先是代理他離職後的台南市長，隨後又入閣擔任行政院秘書長，令人質疑，難道是一路推動該案？為何從台南市到行政院，捷運核定趕進度，都有其身影，而剛好在賴神土地的附近？

凌濤表示，賴清德屢次對外消費礦工背景，但除了在台南市長任內，一手主導南鐵東移，讓合法住宅被迫拆遷，一手卻精準購入黃金土地，未來坐等大幅增值。果然是賴神，投資眼光極為精準，還是，「你根本就知道台南捷運綠線計畫的審議，將完美成型？」他將陸續公布夠精彩的地籍圖及捷運路線核定的過程，賴清德讓你賴皮躲過一次，這一次不會那麼容易，他提醒賴清德：不能有任何可能，用公共建設來滋養自己的資產，否則比違建不拆還嚴重100倍！

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