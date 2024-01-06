凌濤驚爆賴清德涉入炒地炒房 　搭配推動台南捷運一年暴賺800萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
凌濤說，令人感到驚訝的是，在賴清德2017年擔任行政院長時，台南市政府還沒有任何規劃，2018年竟就宣佈將綠線納入前瞻基礎建設第二期特別預算。緊接著台南市政府2019年8-9月間召開4場先進運輸系統綠線替代路線說明會，以極快速時間2020年2月提送可行性研究送交通部。
凌濤表示，109年5月賴清德就任副總統，110年 賴清德購買安平區育平7街3200萬土地及房屋，隨即在112年11月台南市政府即表示，現階段可行性研究期未報告修正且發包合併綜合規劃前期，捷運線計畫報告通過發包。
凌濤說，賴清德子弟兵李孟諺，先是代理他離職後的台南市長，隨後又入閣擔任行政院秘書長，令人質疑，難道是一路推動該案？為何從台南市到行政院，捷運核定趕進度，都有其身影，而剛好在賴神土地的附近？
凌濤表示，賴清德屢次對外消費礦工背景，但除了在台南市長任內，一手主導南鐵東移，讓合法住宅被迫拆遷，一手卻精準購入黃金土地，未來坐等大幅增值。果然是賴神，投資眼光極為精準，還是，「你根本就知道台南捷運綠線計畫的審議，將完美成型？」他將陸續公布夠精彩的地籍圖及捷運路線核定的過程，賴清德讓你賴皮躲過一次，這一次不會那麼容易，他提醒賴清德：不能有任何可能，用公共建設來滋養自己的資產，否則比違建不拆還嚴重100倍！