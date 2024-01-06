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李昆澤清晨在澄清湖向民眾請安　說明促成高雄市民免費入園澄清湖

▲立委候選人李昆澤今天與市議員何權峰上午一同在澄清湖，與民眾請安問好！許多早起運動的民眾也紛紛熱情回應，為李昆澤加油打氣！（圖／立委李昆澤競辦提供）
▲立委候選人李昆澤今天與市議員何權峰上午一同在澄清湖，與民眾請安問好！許多早起運動的民眾也紛紛熱情回應，為李昆澤加油打氣！（圖／立委李昆澤競辦提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市第五選區（三民區、苓雅八里）立委候選人李昆澤今（6）日與市議員何權峰上午一同在澄清湖，與民眾請安問好！許多早起運動的民眾也紛紛熱情回應，為李昆澤加油打氣！李昆澤表示，他成功爭取高雄市民澄清湖免費入園，且10年來成功爭取交通部觀光局投入1億元經費進行澄清湖生態改善與觀光建設，才順利促成歷年的免費入園。

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▲李昆澤10年來成功爭取交通部觀光局投入1億元經費進行澄清湖生態改善與觀光建設，才順利促成歷年的免費入園。（圖／立委李昆澤競辦提供）
▲李昆澤10年來成功爭取交通部觀光局投入1億元經費進行澄清湖生態改善與觀光建設，才順利促成歷年的免費入園。（圖／立委李昆澤競辦提供）
李昆澤表示，爭取免費入園的關鍵在於，因為過去收入園費是要支應澄清湖維護改善等費用，而澄清湖是由中央的自來水公司進行管理，所以他向中央交通部觀光局爭取包括澄清湖生態維持改善、路面整修維護、公廁改善、吊橋維修改善等經費。

李昆澤進一步說明，有關爭取澄清湖免費入園一事，他從第八屆上任後就積極向自來水公司爭取，已經10年多，第一次約期：2013年9月18日至2016年9月17日，共計3年，第二次約期：2016年9月18日至2019年9月17日，共計3年，第三次約期：2019年9月18日至2022年9月17日，共計3年，第四次約期2022年9月18日至2025年9月17日，共計3年，四次簽約都是他全力促成。

李昆澤強調，他從2013年開始，持續爭取經費改善澄清湖園區以及周邊的區域，包含景區入口的改善，入口公廁新建以及澄清湖周邊環境的整建工程，合計爭取了建設總經費1.74億，中央補助1.08億，讓園區環境改善，完善生態與水資源的保育。

李昆澤說，澄清湖是南台灣非常重要的景點，更是三民、鳥松、鳳山等鄰近區域市民重要的生活休閒公園，每年度都有百萬的入園人次。李昆澤說明，爭取相關經費改善園區以及市民免費入園的措施，是他長期努力的成果，也是繼續打拚的方向。

李昆澤也向往來的民眾指出，他所爭取的黃線捷運，總經費1442億已經進行土建軌道工程，未來在澄清湖也會設站，讓網路交通更加便利，他會持續督促相關進度，讓黃線早日完工。

李昆澤也特別感謝林岱樺委員與許智傑委員共同協助，他會持續為高雄市民爭取免費入園措施、持續改善澄清湖的軟硬體設備、維護澄清湖的水資源與生態環境努力，讓澄清湖環境越來越好。李昆澤也懇請鄉親朋友總統、副總統支持2號賴清德、蕭美琴；立委繼續栽培2號李昆澤；政黨票投給6號民進黨，讓他繼續為大家服務。

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