有時間要天天陪同李柏毅車掃 陳其邁喊話鄉親守住左楠
距離大選投票僅剩不到一週的時間，為把握最後黃金時段衝刺高雄市長陳其邁，今（6）日上午就利用周末假期陪同民進黨左營楠梓立委候選人李柏毅進行車掃，並向市民懇託支持會做「④」的立委，將李柏毅送進國會，守護高雄建設發展。
記者郭凱杰／高雄報導
李柏毅強調，前兩天蕭美琴、賴清德分別接力來為自己站台，昨天賴清德更親口答應會一起推動捷運紫線。他認為，左楠這席立委代表的是未來中央地方銜接推動交通建設，對於未來高雄發展非常重要，自己是建設的立委，未來會在立院會全力守護預算，和高雄市政府對接，全力以赴拚下這一席。
陳其邁指出，左楠地區是高雄建設最多、發展最快的地方，這都是李柏毅與市民努力的成果。高雄在過去三年城市競爭力排名從後段班到第一名，也都有賴於八席立委在國會爭取建設與預算，而左楠這席在八席立委之中最為關鍵。接下來有時間會天天陪同他掃街拜票，希望未來李柏毅在立法院替高雄顧預算、顧建設，守住這一席進步的力量。
陳其邁提到，侯友宜發言人先前反對前鎮漁港，說「錢為什麼要給高雄」，稱給中部南部效益很低，還說是蚊子車廂，這都是以天龍國角度在理解南北發展思維。這些年包括台積電、國七、新台17線與捷運四線齊發，都是中央支持高雄的建設。
陳其邁表示，至今侯友宜都還未針對前鎮漁港發言失當道歉，對高雄也沒有任何的願景，甚至還杯葛高雄建設。現在是高雄發展最關鍵的時機，誰支持高雄的建設自己就支持誰，誰杯葛高雄、沒有提出好的願景，市民的選擇就很清楚。