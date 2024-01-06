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啦啦隊慈妹待富邦7年「被傳跳槽樂天」！女神被問煩了4句聲明曝光

▲網路上不斷傳出慈妹要轉隊去樂天女孩啦啦隊，似乎被問到煩了，親自在社群平台上發出4句話聲明。（圖／慈妹IG）
▲網路上不斷傳出慈妹要轉隊去樂天女孩啦啦隊，似乎被問到煩了，親自在社群平台上發出4句話聲明。（圖／慈妹IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

藝人慈妹（彭翊慈）從2017年就在Fubon Angels啦啦隊，可說是創團元老，陪著球隊跳了整整7年之久。不過，隨著啦啦隊年約大限即將來臨，網路上竟傳出慈妹離隊，並跳槽去樂天女孩，引發廣大粉絲討論。對此，慈妹似乎被問到煩了，忍不住發出聲明。

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慈妹日前在社群平台threads（脆）發文寫下：「最近大家都在問我是不是會去這邊或去那邊...我現在在這邊聲明，我決定要去...睡覺了！晚安。」似乎在針對網路上的傳聞有感發聲。

雖然慈妹並未說出答案，但仍引起不少粉絲留言力挺，「皮xdd」、「超派」、「還好我都不會問在哪邊，我只在妳身邊。」、「支持妳。」

▲慈妹在社群平台針對轉隊一事幽默帶過，但仍引起不少粉絲討論。（圖／翻攝慈妹threads）
▲慈妹在社群平台針對轉隊一事幽默帶過，但仍引起不少粉絲討論。（圖／翻攝慈妹threads）
據了解，職棒啦啦隊每年一到3月中旬，就會陸續公布陣容變動消息，由於啦啦隊女孩可說是球隊基本配備，聯繫著球迷與球隊之間的情感，只要發生轉隊消息，就會掀起廣大討論。然而，去年球季一結束，網路上就不斷傳出消息，除了慈妹，還有秀秀子、斐棋、少鹽都有可能變動。

事實上《NOWnews今日新聞》記者曾匿名致電詢問啦啦隊粉絲，為何網路上有這麼多傳聞？他則解釋，許多人都是透過女孩們的直播得來消息。

另外，中信兄弟Passion Sisters經紀人小乖姐也向記者分享，轉隊不一定是壞事，每個女孩都有自己的想法與考量，籲粉絲們應理性且祝福才對。

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▲許斐棋。（圖／許斐棋Faye FB）
▲▼許斐棋（上圖）、秀秀子（下圖）都被網友傳聞在今年轉隊，消息尚未獲得證實。（圖／許斐棋Faye FB、記者葉政勳攝影）
▲短今、小映加瑟七、秀秀子豪華陣容！中華隊應援團超吸睛。（圖／葉政勳攝）
 

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