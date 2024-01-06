啦啦隊慈妹待富邦7年「被傳跳槽樂天」！女神被問煩了4句聲明曝光
藝人慈妹（彭翊慈）從2017年就在Fubon Angels啦啦隊，可說是創團元老，陪著球隊跳了整整7年之久。不過，隨著啦啦隊年約大限即將來臨，網路上竟傳出慈妹離隊，並跳槽去樂天女孩，引發廣大粉絲討論。對此，慈妹似乎被問到煩了，忍不住發出聲明。
記者詹鎰睿／綜合報導
慈妹日前在社群平台threads（脆）發文寫下：「最近大家都在問我是不是會去這邊或去那邊...我現在在這邊聲明，我決定要去...睡覺了！晚安。」似乎在針對網路上的傳聞有感發聲。
雖然慈妹並未說出答案，但仍引起不少粉絲留言力挺，「皮xdd」、「超派」、「還好我都不會問在哪邊，我只在妳身邊。」、「支持妳。」
據了解，職棒啦啦隊每年一到3月中旬，就會陸續公布陣容變動消息，由於啦啦隊女孩可說是球隊基本配備，聯繫著球迷與球隊之間的情感，只要發生轉隊消息，就會掀起廣大討論。然而，去年球季一結束，網路上就不斷傳出消息，除了慈妹，還有秀秀子、斐棋、少鹽都有可能變動。
事實上《NOWnews今日新聞》記者曾匿名致電詢問啦啦隊粉絲，為何網路上有這麼多傳聞？他則解釋，許多人都是透過女孩們的直播得來消息。
另外，中信兄弟Passion Sisters經紀人小乖姐也向記者分享，轉隊不一定是壞事，每個女孩都有自己的想法與考量，籲粉絲們應理性且祝福才對。
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