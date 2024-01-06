侯柯猛攻高端合約不公開　陳時中嘆：當總統是災難

選戰倒數一周選情進入白熱化，在野黨近來猛攻高端採購合約不公開，質疑護航特別廠商涉及內線交易，對此衛福部前部長陳時中今（6）日受訪質疑難道侯友宜與柯文哲都沒有簽約過嗎？更反問合約可以任意公開嗎？都是當過首長的人，若對國家對外相互簽訂合約無法尊重，「這種人當總統必然是個災難。」
記者陳威叡／台北報導
對於在野黨近期攻擊高端採購合約不公開一事，陳時中解釋，公文都有保存期限，侯柯當過市長，難道公文都不保存嗎？因為公文重要所以保存30年，而不是封存，兩者有很大的不同，封存不讓大家看，保存是保留下來，任何時候都可調閱，跟保密也不同，高端合約則是保密5年。
陳時中也反問，難道柯文哲沒有簽過約嗎？簽過的合約可以任意公開嗎？因牽涉到未來賠償和國際合約信用問題，衛福部已交給法院，由法院看內容做出正確判定。
陳時中也說，都是當過首長的人，對公文程序還不瞭解，坦白講很失望，以這樣認知，未來如何當總統？若國家對外相互簽訂合約，對於合約無法尊重，「這種人當總統必然是個災難。」
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