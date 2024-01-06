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蝦皮又出招！個人賣家不能用「中華郵政」配送　小老闆怒關賣場

▲蝦皮政策再度調整，有個人賣家發現，從1/2開始被強制關閉「中華郵政」的配送，需要申請為「企業」賣家才可繼續申請「非整合物流」。（圖／官方提供）
▲蝦皮政策再度調整，有個人賣家發現，從1/2開始被強制關閉「中華郵政」的配送，需要申請為「企業」賣家才可繼續申請「非整合物流」。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

2024年才一開始蝦皮政策又再度調整，這次是針對的小賣家！在蝦皮賣家相關的臉書社團，近日有網友發文問「賣場物流方式取消了中華郵政了嗎？」有賣家直接幫忙解答只剩「企業用戶」，小賣家的個人戶已經被強制關閉「郵寄」服務，還有人提到，企業戶也需要申請並且符合規範才可以通過。此一政策調整，讓賣家怒嗆「有本事就把四大超商全關了，獨留自家店到店」。至於為何會有這樣的調整？官方回應《NOWnews》表示，自去年9月起，蝦皮購物為再提升用戶購物安全性，欲申請非整合物流的賣家皆必須具備蝦皮實名認證企業用戶身份、賣場表現優良且簽署同意書，以保障用戶權益。

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蝦皮賣家近日發現原本郵局的宅配服務已經被取消，有賣家提到，想要繼續使用郵局就要通過「企業驗證」，也就是說要從「個人賣家」轉為「企業用戶」才能申請非官方的整合物流。待驗證過後才能再跑物流申請流程，不然就是要用蝦皮的宅配通、嘉里大榮或黑貓。小老闆們提到，這三家有時時間無法配合，運費也比郵局高，為了降低運費，讓小賣家只好轉為企業用戶。

▲蝦皮官網提到，商品如果不適用，整合物流，包含超商、宅配通、嘉里快遞、黑貓宅急便、蝦皮店到店等之賣家，可申請開啟「非整合物流渠道」，但需要為實名認證的企業用戶。（圖／翻攝官網）
▲蝦皮官網提到，商品如果不適用自家整合物流，包含超商、宅配通、嘉里快遞、黑貓宅急便、蝦皮店到店等，賣家可申請開啟「非整合物流渠道」，但需要為實名認證的企業用戶。（圖／翻攝官網）
突如其來的改變，引發不少賣家埋怨，有人提到「比起黑貓，郵局的運費相對親民，真的吃定賣家」，另有人分析，蝦皮關閉郵寄，可能是想強推店到家宅配，所以故意關掉郵寄想把宅配市場也順勢吃下來，或是壯大自家的店到店。這次的調整，有賣家怒噴「蝦皮吸血到窮途末路了，已關閉賣場」。

實際查看蝦皮官網，發現從2021年10月18日起開始，官方就公告，為提供良好的購物環境，讓買賣雙方皆能透過平台更佳地掌握包裹的物流狀態，非整合物流渠道如賣家「宅配」、「中華郵政」等將更改為申請制，賣家需進行兩階段驗證【商品審核】與【身分認證】，提交適用上述非整合物流方式的賣場商品，並通過視訊實名審核之後，才可開啟或繼續使用。

在「非整合物流」頁面提到，申請非整合物流渠道的賣家皆必須具備蝦皮實名認證企業用戶身份、賣場表現優良且簽署同意書以確保安全性。企業用戶定義為本帳號進行蝦皮實名認證之身分為：公司登記、商業登記以及法人機構，且賣場評價不低於4.8分，近30天訂單未完成率不高於10%等條件。

▲蝦皮推出「店到店」的服務後，讓原PO認為可以省下更多費用。（圖／翻攝自《蝦皮購物Shopee》臉書）
▲蝦皮回應《NOWnews》表示，物流方式一直以來分為整合物流及非整合物流，大部分用戶所使用的整合物流，可透過蝦皮平台讓用戶可隨時掌握包裹的運送狀態。（圖／翻攝自《蝦皮購物Shopee》臉書）
蝦皮這次的調整雖然買家沒有直接受到影響，但有可能部分商品無法郵寄，導致運費提高，末端售價的費用上也可能會有所調整，環環相扣。至於為何會有這樣政策上的調整？官方回應《NOWnews》表示，若賣場的商品因特殊尺寸、冷鏈運送或其他原因，賣家可申請非整合物流。因非整合物流是由賣家自行尋找物流商（包含中華郵政），故系統無法串接物流狀態，僅可預估包裹到貨時間，也較難掌握物流過程。自去年9月起，蝦皮購物為再提升用戶購物安全性，欲申請非整合物流的賣家皆必須具備蝦皮實名認證企業用戶身份、賣場表現優良且簽署同意書，以保障用戶權益。

至於是否如賣家們臆測蝦皮想藉此提高自家物流服務？官方沒有具體回應，但強調蝦皮物流方式一直以來分為整合物流及非整合物流。大部分用戶所使用的整合物流，是指透過蝦皮平台用戶可隨時掌握包裹的運送狀態，所支援物流廠商夥伴多元，包含黑貓宅急便、宅配通、嘉里快遞、四大超商店取、蝦皮店到店等。

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