蝦皮又出招！個人賣家不能用「中華郵政」配送　小老闆怒關賣場

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突如其來的改變，引發不少賣家埋怨，有人提到「比起黑貓，郵局的運費相對親民，真的吃定賣家」，另有人分析，蝦皮關閉郵寄，可能是想強推店到家宅配，所以故意關掉郵寄想把宅配市場也順勢吃下來，或是壯大自家的店到店。這次的調整，有賣家怒噴「蝦皮吸血到窮途末路了，已關閉賣場」。
實際查看蝦皮官網，發現從2021年10月18日起開始，官方就公告，為提供良好的購物環境，讓買賣雙方皆能透過平台更佳地掌握包裹的物流狀態，非整合物流渠道如賣家「宅配」、「中華郵政」等將更改為申請制，賣家需進行兩階段驗證【商品審核】與【身分認證】，提交適用上述非整合物流方式的賣場商品，並通過視訊實名審核之後，才可開啟或繼續使用。
在「非整合物流」頁面提到，申請非整合物流渠道的賣家皆必須具備蝦皮實名認證企業用戶身份、賣場表現優良且簽署同意書以確保安全性。企業用戶定義為本帳號進行蝦皮實名認證之身分為：公司登記、商業登記以及法人機構，且賣場評價不低於4.8分，近30天訂單未完成率不高於10%等條件。
蝦皮這次的調整雖然買家沒有直接受到影響，但有可能部分商品無法郵寄，導致運費提高，末端售價的費用上也可能會有所調整，環環相扣。至於為何會有這樣政策上的調整？官方回應《NOWnews》表示，若賣場的商品因特殊尺寸、冷鏈運送或其他原因，賣家可申請非整合物流。因非整合物流是由賣家自行尋找物流商（包含中華郵政），故系統無法串接物流狀態，僅可預估包裹到貨時間，也較難掌握物流過程。自去年9月起，蝦皮購物為再提升用戶購物安全性，欲申請非整合物流的賣家皆必須具備蝦皮實名認證企業用戶身份、賣場表現優良且簽署同意書，以保障用戶權益。
至於是否如賣家們臆測蝦皮想藉此提高自家物流服務？官方沒有具體回應，但強調蝦皮物流方式一直以來分為整合物流及非整合物流。大部分用戶所使用的整合物流，是指透過蝦皮平台用戶可隨時掌握包裹的運送狀態，所支援物流廠商夥伴多元，包含黑貓宅急便、宅配通、嘉里快遞、四大超商店取、蝦皮店到店等。