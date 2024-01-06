獨／全家福袋降價了！撐不到過年「賣5天秒打折」　官方親揭真相

選舉日超商優惠！全家美式19元、茶葉蛋8元　7-11厚乳拿鐵買2送2

▲全家完成包裹取件，即贈送優惠券，可選擇19元Let's Café小杯熱單品美式、15元經典原味熱狗、8元茶葉蛋優惠三選一。（圖／全家提供）
▲全家完成包裹取件，即贈送優惠券，可選擇19元Let's Café小杯熱單品美式、15元經典原味熱狗、8元茶葉蛋優惠三選一。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

選戰倒數計時！2024總統及立法委員大選即將到來，各大超商也陸續開跑限定優惠，其中全家只要在1月12日起至16日前、1月19日起至1月23日前，門市完成包裹取件，可選擇19元小杯熱單品美式、15元經典原味熱狗、8元茶葉蛋優惠券選一；7-11自1月12日起限4天，門市消費不限金額，即可加購濃萃美式、厚乳拿鐵、珍珠奶茶買2送2；OK超商1月10日起限3天，美式、拿鐵買2送1。

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🟡全家

📍門市｜1月12日至1月16日、1月19日起至1月23日

全家門市完成包裹取件，即贈送優惠券，可選擇19元Let's Café小杯熱單品美式、15元經典原味熱狗、8元茶葉蛋優惠三選一。

🟡7-ELEVEN

📍門市｜1月12日起至年1月15日
❗門市消費不限金額，即可享以下加購優惠

◾大杯濃萃美式買2送2，冰熱任選，原價50元、特價25元

◾大杯厚乳拿鐵買2送2，冰熱任選，原價65元、特價33元

◾特大珍珠奶茶買2送2，冰熱任選，原價60元、特價30元

◾法國Mathez爆米花風味松露可可球買2送2，原價99元、特價50元

◾法國Mathez經典松露造型可可球買2送2，原價99元、特價50元

◾農心爽口海鮮烏龍麵買2送2，原價49元、特價25元

◾熱蠟筆小新焦糖／蜂蜜風味牛乳買2送2，原價35元、特價18元

◾韓國濟州SamDaSoo火山岩盤礦泉水買2送2，原價35元、特價18元

◾韓國熊津玉米鬚茶買2送2，原價39元、特價20元

◾滋露奶油／草莓口味巧克力風味糖果買2送2，原價15元、特價8元

◾御料小館原味嫩雞塊買2送2，原價45元、特價23元

▲7-11好運龍來開心價活動，單筆消費不限金額，加購咖啡飲品買2送2。（圖／7-11提供）
▲7-11單筆消費不限金額，加購咖啡飲品買2送2。（圖／7-11提供）
🟡OK超商

📍門市｜1月10日起至年1月12日

◾莊園級美式買2送1，原價45元、特價30元

◾莊園級拿鐵買2送1，原價55元、特價37元

◾大杯濃厚莊園級美式買2送1，原價55元、特價37元

◾大杯濃厚莊園級拿鐵買2送1，原價65元、特價44元

📍門市｜1月13日限定

◾經典阿華田7折，原價50元、特價35元

◾阿華田摩卡拿鐵7折，原價65元、特價46元

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