選舉日超商優惠！全家美式19元、茶葉蛋8元　7-11厚乳拿鐵買2送2

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📍門市｜1月12日至1月16日、1月19日起至1月23日
全家門市完成包裹取件，即贈送優惠券，可選擇19元Let's Café小杯熱單品美式、15元經典原味熱狗、8元茶葉蛋優惠三
🟡7-ELEVEN
📍門市｜1月12日起至年1月15日
❗門市消費不限金額，即可享以下加購優惠
◾大杯濃萃美式買2送2，冰熱任選，原價50元、特價25元
◾大杯厚乳拿鐵買2送2，冰熱任選，原價65元、特價33元
◾特大珍珠奶茶買2送2，冰熱任選，原價60元、特價30元
◾法國Mathez爆米花風味松露可可球買2送2，原價99元、特價50元
◾法國Mathez經典松露造型可可球買2送2，原價99元、特價50元
◾農心爽口海鮮烏龍麵買2送2，原價49元、特價25元
◾熱蠟筆小新焦糖／蜂蜜風味牛乳買2送2，原價35元、特價18元
◾韓國濟州SamDaSoo火山岩盤礦泉水買2送2，原價35元、特價18元
◾韓國熊津玉米鬚茶買2送2，原價39元、特價20元
◾滋露奶油／草莓口味巧克力風味糖果買2送2，原價15元、特價8元
◾御料小館原味嫩雞塊買2送2，原價45元、特價23元
🟡OK超商
📍門市｜1月10日起至年1月12日
◾莊園級美式買2送1，原價45元、特價30元
◾莊園級拿鐵買2送1，原價55元、特價37元
◾大杯濃厚莊園級美式買2送1，原價55元、特價37元
◾大杯濃厚莊園級拿鐵買2送1，原價65元、特價44元
📍門市｜1月13日限定
◾經典阿華田7折，原價50元、特價35元
◾阿華田摩卡拿鐵7折，原價65元、特價46元