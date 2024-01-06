邁「高顏值首長」全力輔選！廖泰翔、張硯卿陪許智傑車掃吸年輕票

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立委許智傑表示，感謝兩位非常年輕的局處長利用假日時間來幫忙輔選，相信對於爭取年輕選票會非常有幫助，也感謝台北的同事莊瑞雄學長，從台北特地趕下來。接下來也會全力拚勝選，繼續為鳳山的發展和建設來打拚。
廖泰翔受訪表示，許智傑委員對於鳳山的貢獻，不論是產業發展、中央部會溝通，都扮演非常關鍵的角色，以成功招商三井為例，「因為有委員關鍵的協調，才能讓三井百億元的投資案順利落地，高效率簽約、動土」；而先前鳳山儲能廠爭議，在當時高雄市還沒有頒布要點的情況之下，也非常感謝委員向中央能源局、標檢局與台電進行協調，才讓案件有了轉圜的空間，能夠守護在地居民、完成遷廠。
行政暨國際處長張硯卿特別感謝許智傑支持高雄的國際交流，尤其委員長期在交通委員會，不只為高雄爭取重大建設，包括現在高雄和姐妹市釜山天天有航班，也是許智傑委員持續爭取的成果，包括衛武營藝術中心、鳳山車站、客家建設、三井進駐及捷運黃線動工。
選戰最後關頭，陳其邁全力輔選催票，倒數一週，團隊中的年輕面孔也積極加入輔選行列，並且首站選擇力挺鳳山許智傑，就是為了爭取最大支持，讓許智傑能夠再次順利連任。
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