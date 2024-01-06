桃園造勢柯文哲曾合影馬治薇 民眾黨澄清：馬主動請求合影非合體
擁有民眾黨背景的無黨籍桃園市第一選區（蘆竹、龜山）立委候選人馬治薇涉犯反滲透法遭收押。由於民眾黨總統參選人柯文哲3日到桃園蘆竹五福宮參拜時曾於馬治薇合影，引發關注。民眾黨今（6）日下午發布聲明，宣布開除馬治薇黨籍，並澄清柯文哲行程為公開資訊，馬治薇希望藉此拉抬自身選情，而主動請求合影，並無合體一事。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日上午到台中市立委第1選區（大甲區、大安區、外埔區、清水區、梧棲區）陪同黨籍立委候選人蔡壁如車隊掃街。柯文哲掃街前先在大甲鎮瀾宮廟前廣場接受媒體聯訪。媒體詢問，柯文哲日前到桃園造勢曾與馬治薇合影，是否憂心遭抹紅。柯文哲表示，跑行程時什麼樣的人都可能站在旁邊，民眾黨並沒有提名她參選立委，當天是公開行程也很難避免，除非有安全疑慮國安局才有可能擋掉。
針對馬治薇在桃園與柯文哲合影一事，民眾黨表示，柯文哲行程為公開資訊，馬治薇希望藉此拉抬自身選情，而主動請求合影，並無合體一事。
民眾黨發表聲明指出，「有關本黨黨員馬治薇，疑收受中國大陸政治獻金，因涉犯反滲透法罪嫌重大，遭檢調收押禁見。中央評議委員會，針對此案，以違反相關廉政規範，並影響本黨聲譽情節重大，裁決以除名（開除黨籍）處分。另馬員當初在爭取參選立委的黨內程序，黨內評選機制，即因其有對中關係的相關疑慮，負起把關責任，不予提名，後續亦撤銷其桃園黨部職務。馬治薇以無黨參選，相關選務與本黨無涉，特此說明。」
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