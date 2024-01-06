桃園造勢柯文哲曾合影馬治薇　民眾黨澄清：馬主動請求合影非合體

民眾黨發表聲明指出，「有關本黨黨員馬治薇，疑收受中國大陸政治獻金，因涉犯反滲透法罪嫌重大，遭檢調收押禁見。中央評議委員會，針對此案，以違反相關廉政規範，並影響本黨聲譽情節重大，裁決以除名（開除黨籍）處分。另馬員當初在爭取參選立委的黨內程序，黨內評選機制，即因其有對中關係的相關疑慮，負起把關責任，不予提名，後續亦撤銷其桃園黨部職務。馬治薇以無黨參選，相關選務與本黨無涉，特此說明。」