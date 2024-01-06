《BOYS PLANET》陳冠叡私訊ZB1章昊「內容暖炸」！為了彼此不吃牛

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陳冠叡還沒參加《BOYS PLANET》前，參戰各種舞蹈比賽幾乎都得第一名；但在《BOYS PLANET》遇到各國強手後止步23強，問及怎麼看待這「陌生的感受」？他表示：「對我來說，舞蹈比賽拿到第一名，是因為我從小就學了傳統舞蹈的關係，這部分或許比別人有先天優勢，爸媽也是舞蹈老師，當我自己選擇挑戰，雖然說好一點是跳舞唱歌，但我覺得人外有人天外有天，這句話很常在說，確實是真的，去到哪總會遇到厲害的人，我就是學習別的，學習對自己也沒有壞處，比起這樣，我就去學習他為什麼可以出道，自己哪一天也會有一番成就，我會感謝他們，因為也一定會有人來跟我學習，我覺得這是一個循環。」
說沒出道不難過是騙人的，但陳冠叡低潮來的快、走的也快，2個月就揮別陰霾，「對所有參賽者來說，沒進去（出道）的都有低潮，但自己怎麼度過比較重要，我只是機會不在這，可能有別的一條讓我發光發熱的路，我覺得每個人想法不同，我覺得我再努力認真一點，或許就有更好的機會，我是以這種想法過生活，每天就是練習，等到出現機會為止」。
雖然身邊的朋友一個個都出道，但陳冠叡不會羨慕或是嫉妒任何人，他看完ZB1的MV後還會傳訊息給成員說：「你們太帥了！有空我也要練你們的舞、跳短影音舞蹈挑戰，就是一個轉念。」ZB1的成員也以「謝謝！有機會在舞台上見」謝謝陳冠叡的鼓勵。
陳冠叡12月28日剛過完23歲生日，ZB1成員章昊有送上花束跟卡片，陳冠叡坦言有嚇到，也透露跟章昊的友誼「是舒服的關係」，他舉例彼此不會刻意聯絡，突然傳訊息也不會尷尬，剛好有空就一起出去走走，「他知道我明天有見面會，我昨天有把練習的影片傳給他，要他給點反饋，他會說我這邊不要這樣做，不會拐著彎說話」。
陳冠叡加碼分享章昊的暖人事蹟，因為他不吃牛肉，大家聚餐時，章昊就會說「但冠叡不吃牛，我們吃別的」，十分貼心。不過韓國料理牛肉占比重，韓國朋友有覺得奇怪嗎？陳冠叡解釋：「他們問為什麼不能吃，我會說就是不能吃，因為小時候爸媽說不能，我沒有偷吃，我不是那種吃一段時間不能吃，我從小就沒吃過，所以對牠本身就無感。」他也不會因此在韓用餐感到困擾，幾乎都吃烤肉、豬五花。
其實陳冠叡原本將參加台灣選秀《原子少年》，是臨時決定去韓國參加《BOYS PLANET》，問及轉變跑道的契機，他坦言喜歡K-POP，但一切就是順其自然；當下決定被《BOYS PLANET》選上，陳冠叡激動到在房間大叫，「當我收到E-mail錄取通知，在房間看著天花板大叫，告訴自己真的辛苦了，很drama」。
漸漸成名的陳冠叡，免不了鎂光燈焦點，但他對於好的、壞的新聞與留言，全都欣然接受，也會刷自己被粉絲拍的照片與直拍影音，「第一次在這麼多人面前公開，好的就發現原來粉絲喜歡我這部分，不好的就改，但也不是為他們改，就當成是一種意見」。
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