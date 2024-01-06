出道2年多！人氣VTuber「Pomu Rainpuff」 本月20日要畢業了
ANYCOLOR株式會社所開發的虛擬實況主（VTuber）手機應用程式、而後成立專門事務所的彩虹社（Nijisanji），為了開展國際市場，於2021年5月啟動以英語為主的虛擬主播企劃頻道「NIJISANJI EN」，2年多來已推動好幾期VTuber出道，其中，作為 NIJISANJI EN首個組合「LazuLight 」成員的Pomu Rainpuff，近日宣布將於1月20日畢業。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據官方聲明，Pomu過去2年多，以可愛的一面、對ACG的熱情，在全球收穫大量粉絲，如今要道別，祝福她後續旅程盡都順利。Pomu的X平台有近60萬的追蹤人數。
聲明指出，Pomu將從畢業當天起，停止所有直播活動，YouTube頻道、X帳號跟其他社群媒體也將轉私人，並逐步停止商品和語音內容銷售，但2月20日前還會接收來自粉絲的信件。
然而，Pomu後續又在X平台發文，聲稱官方公告內容有誤，將會保留頻道內容、VODS與翻唱公開，接下來的2週也會盡力帶給大家歡樂。
此外，Pomu還預定1月7日公開「こから、ここから」LazuLight 翻唱版，畢業直播則在美東時間19日12點舉行。