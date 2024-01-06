莫怪年輕人靠爸、愛躺平！柯文哲：台灣社會已失去階級流動的力量
民眾黨全力拚戰中台灣，總統候選人柯文哲連續兩天在台中市掃街造勢，下午他出席「台中年輕里長挺阿北」記者會時指出，台灣社會已失去階級流動的力量，大家不能怪年輕人愛當草莓族、躺平族、啃老族，台灣的年輕人不怕辛苦，怕的是再努力也看不見希望。
記者顏幸如／台中報導
「年輕里長挺阿北」活動，由2位7年級生和5位8年級生里長共同參與，包括豐原民生里吳俊德、大雅上雅里陳映辰、大里樹王里陳俞樺、東勢福隆里林品巧、梧棲福德里紀建豪、太平永成里陳秋蟬、大里立德里江慶賢等人，大部份是無黨籍；最年輕的江慶賢86年次，已是兩個孩子的爸爸。里長們說這次站出來不是要挺阿北一個人，而是想給台灣一次脫胎換骨的機會。新竹市長高虹安也特別南下台中，陪柯文哲一起車隊掃街。
柯文哲致詞時感性地說，他這世代的人常鼓勵年輕人更勇敢一些，其實應該是他們要更勇敢，創造讓年輕人公平競爭的環境才對。他說自己的世代年輕時，只要努力就有成功機會，但放眼台灣實際狀況，年輕人會不會成功，並非取決於自己有沒有努力，反而跟他的爸爸媽媽是誰比較有關。
柯文哲說，目前的台灣社會已經失去階級流動的力量，他舉教育制度為例，108課綱對台灣最大的傷害，就是讓窮人的小孩更沒機會升學，從台大學生家庭總收入分佈來看就很清楚，他說「要不是有繁星計劃，會更慘。」
柯文哲指出台灣的大學畢業生，出社會第一份薪水都很低，會覺得努力也沒有用，「不能怪年輕人當草莓族、躺平族、啃老族」，年輕人不怕辛苦，怕的是努力也沒有希望。身為政府，有責任重新建立讓年輕人覺得有希望的社會。
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