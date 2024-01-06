JR東日本飯店增加下午茶！850元就能吃到飽 台北福華推日韓美饌
台灣人愛吃吃到飽，午晚餐之外，較為低價的下午茶/下午餐也是熱門時段。JR東日本大飯店台北B1鉑麗安全日餐廳以其異國美食及日本東北經典料理而聞名，今（6）日推出假日自助式下午茶。3月底前加入飯店官方LINE@好友的消費者可享受自助式下午茶特惠價850元（原價980元+10%）。另外，台北福華飯店自助餐廳彩虹座，則推出以清爽日式料理及嗆辣韓風美食為主題的「日韓美饌」。
記者葉盛耀/綜合報導
鉑麗安全日餐廳由JR東日本大飯店台北日籍行政總主廚芦浦隆二（Ryuji Yoshiura）與餐廳主廚陳永儒（Kevin Chen）聯袂打造，提供精緻美味的料理。下午茶時段匯聚各種令人垂涎的海鮮，包括新鮮的生魚片、壽司蝦、牛蹄蟹、熟蝦、炒蟹，同時還有牛肩肉和蜜汁醃燻火腿等經典佳餚。此外，還有美味烤肉、沙拉、披薩，以及繽紛可口的甜點和冰淇淋。
為了提供更多的優惠，即日起至2月29日，60歲（含）以上的「壯世代」在週一至週五午餐時段用餐可享6折優惠。夜貓族的朋友只要加入JR東日本大飯店台北LINE@官方帳號，週一至週四晚上八點後入場即可享有買一送一的「晚晚餐」優惠。
另外，台北福華大飯店自助餐廳彩虹座，2024年首發推出以清爽日式料理及嗆辣韓風美食為主題的「日韓美饌」，一舉推出多道必吃經典菜色，更有日本空運來台、有「海中紅寶石」之稱的日本三大名魚「喜知次」紅燒料理。
台北福華大飯店行政總主廚劉文凱，在菜單中納入大家到日本及韓國旅遊指名必吃的美食，包括新鮮生魚片、現做壽司，還有特選炙燒牛舌、烤和牛肉、炸生蠔、現煮豚骨味噌拉麵。重頭戲則是日本空運來台的喜知次，以紅燒方式烹煮，肉質軟嫩、豐腴多汁。
重口味的嗆辣韓料方面，有韓式炸雞、韓式炸醬麵，讓人一秒進入韓劇場景。多道正宗的韓式小菜，像是辣泡菜、醃洋蔥、蔥泡菜、辣蘿蔔等，還有海鮮煎餅、道地大醬湯、春川辣炒雞、馬鈴薯燉排骨及海鮮辣炒年糕，人氣料理通通端上桌。
另有日式與韓式甜點，包含水羊羹、大福和蕨餅與韓式裱花蛋糕、韓國麵包、韓式芝麻米蛋糕等。「日韓美饌」活動時間自即日起至2024年2月29日止，週一到週日午餐及晚餐時段供應，平日自助午餐成人每人1,480元起、自助晚餐成人每人1,580元起，兒童與65歲以上貴賓另享優惠折扣。