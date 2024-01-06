7-11粉嫩草莓季！棉花糖甜甜圈、年輪蛋糕 草莓霜淇淋第2支半價
冬季不可錯過的草莓甜點又有新品了！7-11自1月10日起再推療癒烘焙新品，包括「草莓雙色半月年輪」、「棉花糖草莓甜甜圈」，還有7-11複合 Mister Donut專櫃也開賣人氣商品「3重草莓波堤」，而曝光即引發討論的「草莓開運霜饗」霜淇淋也同樣於1月10日開賣，且指定活動日內還有icash 2.0、icash Pay第二件半價優惠。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11門市1月10日起推出草莓季新甜點，有「棉花糖草莓甜甜圈」售價39元，Mister Donut草莓波提平價版，將甜甜圈淋上香濃草莓巧克力，表面加上繽紛迷你棉花糖點綴，增加豐富感；「草莓雙色半月年輪」售價42元，添加草莓醬年輪風味更濃郁，味蕾、口感大滿足。
還有7-11結合Mister Donut的複合式門市，也引進3重草莓波堤，售價50元，將散發淡淡果香的草莓波堤裹上滿滿帶有嘎滋口感的草莓可可醬，最後以草莓果乾及優格線點綴，視覺味覺雙饗宴。
此外，7-11同步登場的還有「草華開運霜饗」霜淇淋，，每支售價49元，1月10日起至2月6日前，霜淇淋每週五、六、日，使用icash 2.0、icash pay享第二件半價優惠。「草莓乳酸風味」思樂冰，1月19日起至2月4日前，每週五、六、日，思樂冰全品項大杯第2杯半價。
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